Adobe stellt Acrobat Studio vor

Acrobat Studio präsentiert eine neue, KI-gestützte Plattform für Produktivität und Kreativität – mit PDF Spaces, Express Creation Tools und intelligenten KI-Agenten.

Adobe hat heute Acrobat Studio angekündigt, eine neue Plattform, die Adobe Acrobat, Adobe Express und KI-Technologien in einer integrierten Arbeitsumgebung zusammenführt. Die Software zielt darauf ab, PDFs von statischen Dokumenten in interaktive »Knowledge Hubs« zu verwandeln.

PDF Spaces

Das Herzstück von Acrobat Studio bilden die »PDF Spaces«, die Sammlungen von PDF-Dateien, Webseiten und anderen Dokumenten in dynamische Arbeitsumgebungen umwandeln. Nutzer können über anpassbare KI-Assistenten mit ihren Dateien interagieren, um Erkenntnisse zu gewinnen, Fragen zu beantworten und Empfehlungen zu erhalten.

Die KI-Assistenten lassen sich für verschiedene Rollen konfigurieren – etwa als »Lehrer«, »Analyst« oder »Entertainer« – und können entsprechend ihrer zugewiesenen Funktion Informationen aufbereiten und präsentieren. Ganze PDF Spaces inklusive personalisierter KI-Assistenten können mit Kollegen geteilt werden.

Integration von Adobe Express Tools

Acrobat Studio integriert die komplette Palette der Adobe Express Tools, einschließlich professioneller Vorlagen, Marken-Kits und Adobe Firefly-basierte Funktionen für Text-zu-Bild- und Text-zu-Video-Generierung. Nutzer können direkt aus der Analyse ihrer Dokumente heraus Infografiken, Präsentationen oder Social-Media-Inhalte erstellen.

Sicherheit für Unternehmen

Für Geschäftskunden bietet die Plattform Verschlüsselung, sichere Sandbox-Umgebungen und Compliance-Funktionen. Adobe betont, dass nur explizit zur Analyse freigegebene Dokumente verarbeitet werden und alle KI-generierten Antworten mit anklickbaren Quellenangaben versehen sind.

Verfügbarkeit und Preise

Acrobat Studio ist ab sofort in englischer Sprache verfügbar. Adobe bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion an. Die Einführungspreise beginnen bei 24,99 US-Dollar pro Monat für Einzelnutzer und 29,99 US-Dollar pro Monat für Teams.