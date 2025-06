Mehr Geld für Moments Lab

Moments Lab erhält 24 Millionen Dollar an frischem Kapital für die Skalierung seiner agentenbasierten KI für riesige Video-Bibliotheken.

Moments Lab gab bekannt, dass es eine Finanzierung in Höhe von 24 Millionen US-Dollar erhalten hat, angeführt von Oxx und mit Beteiligung von Orange Ventures, Kadmos, Supernova Invest und Elaia Partners. Das neue Kapital wird die Expansion von Moments Lab in den USA beschleunigen und die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Unternehmens vorantreiben, das auf dem Erfolg seiner patentierten multimodalen KI MXT-2 aufbaut und eine spezielle agentenbasierte KI für Video und Storytelling entwickelt.

film-tv-video.de hatte im Rahmen der NAB-Berichterstattung über Moments Lab berichtet – hier geht’s zur Newsmeldung. Die KI des Unternehmens befasst sich mit den wachsenden Herausforderungen bei der Verwaltung und Monetarisierung großer Videobibliotheken. Seine KI ermöglicht es Unternehmen, Inhalte schnell zu indexieren, zu archivieren, zu durchsuchen, wiederzuverwenden und zu vermarkten – und das in großem Umfang.

Moments Lab ist laut eigenen Angaben auf dem besten Weg, bis 2025 exponentiell zu wachsen. Zu den jüngsten Kunden zählen Thomson Reuters, Sinclair, Hearst, Amazon Ads und Banijay.

Philippe Petitpont, Mitbegründer und CEO von Moments Lab, sagt: »Die Effizienz für Unternehmen, die mit Videos arbeiten, zu steigern, war nur der Anfang. Mit MXT können wir Videos in großem Umfang und mit unübertroffener Geschwindigkeit analysieren. Jetzt konzentrieren wir uns auf das, was Menschen nicht tun können – wie z.B. Rohschnitte in wenigen Minuten mit einer einfachen Eingabeaufforderung zu erstellen.«

Petitpont weiter: »Wenn Teams in der Lage sind, Tausende von Stunden Videomaterial zu analysieren und in Sekundenschnelle Erkenntnisse über ein bestimmtes Thema zu gewinnen, schafft dies einen enormen Mehrwert. Diese 24-Millionen-Dollar-Investition wird die Einführung unserer agentischen KI-Technologie beschleunigen, die einen neuen Standard für die intelligente Videoerkennung setzt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Investoren Oxx, Orange Ventures und Kadmos und sind dankbar für die anhaltende Unterstützung durch Supernova Invest und Elaia Partners.«

Gökçe Ceylan, Principal bei Oxx, kommentierte: »Moments Lab ist eines dieser seltenen Unternehmen, bei denen sich das Produkt tatsächlich wie Magie anfühlt. Als wir MXT zum ersten Mal in Aktion sahen – wie es in Sekundenschnelle Erkenntnisse aus stundenlangen Rohvideos zieht – wussten wir, dass dieses Team ein Problem löst, das nur noch größer wird. Philippe und Fred (Mitbegründer und CTO von Moments Lab) haben eine erstklassige KI-Engine entwickelt und sie mit der Art von Produkt-DNA und Kundenempathie umgeben, die ihnen einen echten Vorteil verschafft. Diese Mischung macht Moments Lab zu einem perfekten Beispiel für die Art von Unternehmen und Menschen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, und wir freuen uns, sie in der Oxx-Familie willkommen zu heißen.«

Die multimodale KI von MXT analysiert und zerlegt Videos sofort in aussagekräftige Szenen und erkennt, wer darin vorkommt, was passiert, wo es stattfindet und sogar welche Art von Aufnahmen verwendet werden. Sie kann auch die besten Soundbites aus Interviews, Reden oder Pressekonferenzen identifizieren – schneller, effizienter und präziser als es dem Menschen möglich ist.

Im Gegensatz zu den meisten anderen KI-Indexierungstechnologien lässt sich MXT an die Bedürfnisse der Benutzer anpassen. Egal, ob es darum geht, bestimmte Personen, Markenlogos, bestimmte Highlights und Inhaltstypen in großem Umfang zu erkennen oder die KI-Ausgabe an den Tonfall eines Unternehmens anzupassen.

Fred Petitpont, Mitbegründer und CTO von Moments Lab, fügte hinzu: »Qualitativ hochwertige Indizierungsmetadaten sind die Grundlage für ein wertvolles Benutzererlebnis des KI-Agenten, und genau das bieten wir unseren Kunden mit MXT und unserem KI-Agenten, der die Erwartungen in seiner geschlossenen Beta-Phase übertroffen hat. Einige Nutzer sagen uns, dass es so ist, als hätten sie ein zusätzliches Teammitglied.«

Moments Lab wurde 2016 von den Zwillingsbrüdern Fred und Philippe Petitpont mitbegründet.