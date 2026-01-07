Lexar-Produkte mit KI-Fokus

2026 plant Lexar, seine Produkte mit stärkerem Fokus auf KI-gestützte Workflows, mobile Anwendungen und Echtzeit-Datenverarbeitung anzupassen.

Lexar deckt mit dem neuen Produktportfolio auf der CES 2026 unterschiedliche Nutzungsszenarien ab, von mobiler Medienaufnahme über Gaming bis hin zur täglichen Datensicherung:

Lexar Professional Silver Plus microSDXC

Die weltweit schnellste UHS-I-microSD-Karte mit bis zu 2 TB Speicherkapazität sowie Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 255 MB/s bzw. 180 MB/s ist unter anderem für 4K60P-Videoaufnahmen und den Einsatz in Action-Kameras und Drohnen geeignet.

Lexar Play X PCIe 4.0 NVMe SSD

Interne SSD mit Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s bzw. 6.500 MB/s für Gaming, Content-Erstellung und leistungsintensive Anwendungen.

Lexar TouchLock Portable SSD

Tragbare SSD mit NFC-Doppelverschlüsselung: mit NFC-Authentifizierung und 128-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung.

Über das Smartphone als digitalen Schlüssel lassen sich geschützte Speicherbereiche per Fingerabdruck entsperren – in einem schlanken, magnetischen Laufwerk mit automatischer Foto-Sicherung.

Lexar Air Portable SSD

Eine stilvolle, ultraleichte und tragbare Speicherlösung mit einem Gewicht von nur 17g, die automatische Backups über die Lexar App bietet. Entwickelt für Kreative und mobile Nutzer, die überall schnellen, nahtlosen Speicher benötigen.

Lexar AI Storage Core

Mit der zunehmenden Verlagerung von KI-Anwendungen aus der Cloud in Endgeräte steigen die Anforderungen an Speicherlösungen. KI-fähige PCs, Gaming-Plattformen, Systeme zur Bild- und Videoverarbeitung, autonome Geräte und Robotik benötigen dauerhaft hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit und flexible Speicherarchitekturen.

Vor diesem Hintergrund führt Lexar den AI Storage Core ein. Dabei handelt es sich um eine technische Grundlage, die auf den drei Aspekten Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität basiert und auf Speicheranforderungen KI-naher Anwendungen im Consumer- und Prosumer-Bereich ausgerichtet ist.

Geplant sind unter anderem folgende Produktkategorien:

AI-Grade SSD für KI-fähige PCs und rechenintensive Anwendungen

AI-Grade Storage Stick – mit der zunehmenden Verbreitung integrierter Erweiterungsschnittstellen in Next-Gen-PCs erlaubt der AI-Grade Storage Stick eine sofortige Speichererweiterung per Plug-and-Play.

AI-Grade Card für KI-gestützte Bildverarbeitung, Sensorfusion und Echtzeitanalyse direkt auf dem Endgerät.

Diese Produktlinien bilden den Ausgangspunkt für eine schrittweise Erweiterung des AI Storage Core in Bereichen wie Gaming, Bildverarbeitung, Robotik und Fahrzeugtechnik.