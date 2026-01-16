Thunderbolt-5-Profilösungen von Sonnet

Mit einer breiten Auswahl an Thunderbolt 5-Produkten unterstützt Sonnet Audio-, Video- und Broadcast-Profis beim optimalen Einsatz ihrer leistungsstarken Computer.

Für Mac Studio, MacBook Pro und Mac mini: Thunderbolt 5-Kartenerweiterungssysteme unterstützen zwei Full-Size-Karten und bieten eine bis zu zweimal höhere Leistung als Modelle der vorherigen Generation

Die xMac mini Systeme verwandeln den Mac mini in ein leistungsstarkes Rackmount-System mit PCIe-Erweiterung

Das Echo 13 5 SSD Dock für professionelle Workflows enthält einen PCIe 4.0 NVMe SSD-Speicher

Ab sofort sind die Sonnet-Lösungen auch in Deutschland erhältlich. So ermöglicht die Serie der PCI Express (PCIe) Kartenerweiterungssystemen für Thunderbolt 5 den gleichzeitigen Einsatz von zwei bandbreitenintensiven PCIe-Karten bei maximaler Leistung. Mit den xMac mini (2024+) Rackmount-Systemen lassen sich Computer und Echo PCIe-Kartenerweiterungssysteme für Thunderbolt nahtlos integrieren. Sie passen in standardmäßige 19-Zoll-Geräteracks und bestehen aus einem 2HE-Rackmount-Gehäuse, einem Mounting-Modul für einen oder zwei Mac-minis sowie einem optionalen Echo-PCIe-Karten-Erweiterungsmodul. Optimale Ergänzung für kreative Profis bietet das umfangreich ausgestattete Echo 13 TB5 SSD Dock.

Die Lösungen im Überblick

Die Serie der PCI Express (PCIe) Kartenerweiterungssystemen für Thunderbolt 5 besteht aus dem Echo II DV Thunderbolt 5-Modul, Echo II DV Thunderbolt 5-Desktop, Echo II DV Thunderbolt 5-Rackmount, xMac Studio/Echo II DV Thunderbolt 5 und xMac Mini/Echo II DV Thunderbolt 5.

Jedes dieser Systeme ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von zwei leistungsstarken, bandbreitenintensiven PCIe-Karten bei maximaler Leistung. Die Geräte sind kompatibel mit dem neuen Mac Studio, MacBook Pro mit M4 Pro und M4 Max sowie mit Mac mini mit M4 Pro und anderen Computern, die mit Thunderbolt 5-Anschlüssen ausgestattet sind. Verglichen mit Thunderbolt-PCIe-Erweiterungsgehäusen der vorherigen Generation wird die verfügbare PCIe-Bandbreite pro Steckplatz (bis zu 6.000 MB/s) verdoppelt.

Das Echo II DV Thunderbolt 5 Modul wird als Upgrade für den Einsatz in modularen Rackmount-Gehäusen von Sonnet sowie für das Sonnet xMac Studio pro 3HE Rackmount- und Thunderbolt-Erweiterungssystem für Apple Mac Studio Computer angeboten. Echo II DV Thunderbolt 5 Desktop ist ein leicht zu transportierendes, eigenständiges Erweiterungssystem, während die Rackmount-Version ein eigenständiges 2HE-Erweiterungssystem mit Platz für ein zusätzliches Erweiterungsmodul ist. xMac Studio/Echo II DV Thunderbolt 5 ist ein vorkonfiguriertes System mit einem Echo II DV-Modul.

Herzstück aller Echo II DV Thunderbolt 5 Lösungen ist das Echo II DV Thunderbolt 5 Modul: Es ermöglicht den Anschluss von zwei PCIe-Karten mit Thunderbolt 5 an den Computer. Das Modul verfügt über zwei x16 PCIe 4.0-Steckplätze, die jeweils mit einer eigenen Thunderbolt-Schnitttstelle ausgestattet sind. Damit bietet es Platz für zwei PCIe-Karten mit voller Höhe und Länge (bis zu 12,28 Zoll), die sich mit den beiden mitgelieferten Thunderbolt 5 (120 Gbps) -Kabeln an den Thunderbolt-Ports des Computers anschließen lassen. Das Modul verfügt über ein universelles 400-W-Netzteil und zwei 75-W-Hilfsstromanschlüsse für Nicht-GPU-Karten, die zusätzliche Energie benötigen.

Die xMac mini (2024+) Serie ermöglicht die Montage eines oder zwei Mac mini-Computer in einem platzsparenden 2HE-Stahlgehäuse. Sie erweitert professionelle Workflows durch eine robuste PCIe-Kartenintegration über Thunderbolt und überzeugt durch leisen Betrieb, zuverlässige Kühlung sowie modulare Upgrade-Flexibilität.

Mit dem Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock erleichtert Sonnet das Arbeiten von kreativen Profis: An den insgesamt zwölf externen Anschlüssen lassen sich Monitore mit einer Auflösung von bis zu 8K und leistungsstarke Peripheriegeräte optimal einsetzen, zudem ist für superschnelle interne Datenspeicherung gesorgt. Parallel wird der Computer geladen, SD-Speicherkarten werden gelesen und darüber hinaus werden schnelle kabelgebundene Netzwerkverbindungen unterstützt. Es bietet je vier Thunderbolt 5- und USB 3.2 Typ A-Anschlüsse sowie einen 2,5 Gb Ethernet (RJ45) Anschluss, einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und Steckplätze für SD- und microSD-Karten. Auch ein ultraschneller SSD-Speicher ist bereits im Dock integriert, in Form von Thunderbolt-zertifizierten PCIe 4.0 NVMe SSDs von Kingston Technology. Wahlweise sind diese mit 1 TB, 2 TB oder 4 TB erhältlich.

Das Sonnet Dock ist kompatibel mit Apple Mac-Computern der M-Serie, Thunderbolt 3 Intel-Mac-Computern, Thunderbolt 5 und den meisten Thunderbolt 4 Windows-Computern, Thunderbolt 5 und 4 Chromebook-Computern, iPad Pro-Tablets der M-Serie und USB4-Laptops.

Verfügbarkeit

Die Sonnet-Produkte für Thunderbolt 5 sind ab sofort im Fachhandel zu folgenden UVPs inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich: