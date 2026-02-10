Sonnet zeigt Thunderbolt 5-Lösungen

Auf der NAB präsentiert Sonnet neue Thunderbolt 5-Produkte, darunter Desktop- und Rackmount-PCIe-Kartenerweiterungssysteme sowie Dockingstationen.

Messebesucher können während der NAB einen ersten Blick auf weitere Lösungen werfen, die demnächst erhältlich sein werden. Darüber hinaus zeigt Sonnet seine beliebten Rackmount-Lösungen für Apple Mac Mini und Mac Studio zur Erweiterung professioneller Workflows.

Thunderbolt 5-Dockingstationen

Sonnet stellt zwei neue Thunderbolt 5-Dockingstationen der nächsten Generation vor: Echo 20 Thunderbolt 5 SecureDock und Echo 21 Thunderbolt 5 SuperDock.

Die Dockingstationen bieten zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter drei Thunderbolt 5-Anschlüsse, einen 10-Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45), vier 10-Gbit/s-USB-C-Ladeanschlüsse mit 7,5 Watt, einen 10-Gbit/s-USB-C-Ladeanschluss mit 15 Watt, vier 10-Gbit/s-USB-A-Anschlüsse, je einen HDMI- und DisplayPort-Anschluss, zwei analoge Line-Level-Ausgangsbuchsen, eine 3,5-mm-Mikrofonbuchse, eine 3,5-mm-Kombi-Audiobuchse, einen SD 4.0-Kartensteckplatz und einen microSD-Kartensteckplatz.

Das Echo 21 bringt zusätzlich einen internen M.2-NVMe-SSD-Sockel mit, über den Benutzer bis zu 8 TB Onboard-Speicher mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 6.600 MB/s ergänzen können. Beide Docks ermöglichen es Benutzern, Peripheriegeräte wie Speicher, Eingabegeräte, Kopfhörer, Monitore und vieles mehr bequem anzuschließen. Sie verbinden alle Peripheriegeräte über ein einziges Thunderbolt 5-Kabel mit dem Computer, das zudem Laptops mit bis zu 140 Watt Leistung aufladen kann.

Mac Mini Rackmount plus Thunderbolt 5 PCIe-Kartenerweiterung mit zwei Steckplätzen

Sonnet wird in Las Vegas auch das xMac Mini (2024+) /Echo II DV T5 vorstellen, ein professionelles 2HE-Rackmount-System, das Mac Minis mit M4 Pro-Prozessoren in erweiterbare, leistungsstarke Produktions-Workstations verwandelt.

Das System wurde speziell für Broadcast-, Postproduktions- und Workflows mit hoher Bandbreite entwickelt. Es ermöglicht die sichere Montage von einem oder zwei Mac Mini-Computern neben einem Echo II DV T5 Thunderbolt 5 zu PCIe-Kartenerweiterungsmodul. Dadurch können zwei PCIe-Kartensteckplätze mit voller Leistung an zwei Thunderbolt 5-Anschlüssen hinzugefügt werden, wobei bis zu 6.000 MB/s PCIe-Bandbreite pro Steckplatz erreicht werden. Leistungsstarke PCIe-Karten, darunter Video-I/O, NVMe-SSD-Speicher und 10-Gb/25-Gb-Ethernet-Adapter, können so mit maximaler Bandbreite genutzt werden.

Das Rackmount passt in standardmäßige 19-Zoll-Geräteracks, wobei die vorderen und hinteren Anschlüsse des Mac Mini bequem erreichbar bleiben. Es eignet sich u.a. für Studios, Übertragungswagen und rackbasierte Produktionsumgebungen.

Mac Studio Rackmount plus Thunderbolt 5 PCIe-Kartenerweiterung mit zwei Steckplätzen

Auch das professionelle 3HE-Rackmount-System xMac Studio/Echo II DV T5 wird auf der Messe gezeigt. Sonnet hat es zur Erweiterung von Apple Mac Studio-Computern mit M3 Ultra- oder M4 Max-Prozessoren entwickelt.

Das System unterstützt die Entwicklung von umfangreichem Content, Live-Produktionen und datenintensiven Workflows. Es bietet Platz für einen Mac Studio-Computer sowie ein Echo II DV T5 Thunderbolt 5 zu PCIe-Kartenerweiterungsmodul, das zwei leistungsstarke PCIe-Kartensteckplätze hinzufügt, die über zwei Thunderbolt 5-Schnittstellen verbunden sind.

So wird der parallele Betrieb von leistungsintensiven PCIe-Karten mit voller Bandbreite unterstützt, einschließlich Videoaufnahme und -wiedergabe, NVMe-Speicher und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, wobei das System eine PCIe-Bandbreite von bis zu 6.000 MB/s pro Steckplatz liefert.

Das Gehäuse passt in Standard-19-Zoll-Racks, wobei alle Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite leicht zugänglich bleiben. Damit wird es zu einer leistungsstarken Rackmount-Lösung für professionelle Produktionsumgebungen.

Echo II DV Desktop und Echo II DV Rackmount

Sonnet präsentiert auf der Messe auch die speziell für die Broadcast- und Videopostproduktion entwickelten Produkte Echo II DV T5 Desktop und Echo II DV T5 Rackmount. Die PCI-Erweiterungssysteme für Thunderbolt 5 unterstützen den gleichzeitigen Betrieb von zwei PCIe-Karten mit hoher Bandbreite bei voller Leistung.

Die Echo II DV T5-Systeme ermöglichen die maximale Nutzung von bandbreitenintensiven PCIe-Karten – wie DV-I/O, NVMe-SSD-Speicher und Multiport-10-Gb- und 25-Gb-Ethernet-Adapter – und liefern bis zu 6.000 MB/s PCIe-Bandbreite pro Steckplatz, um den optimalen Durchsatz zu gewährleisten.

Echo II DV T5 Desktop ist ein Desktop-Gehäuse für Workstation-basierte Produktionsumgebungen, während Echo II DV T5 Rackmount über ein rackmontierbares 2HE-Gehäuse mit Platz für ein zusätzliches Erweiterungsmodul verfügt und sich somit gut für den Einsatz in Studios, mobilen Racks und Übertragungswagen eignet.

Thunderbolt 5 eGPU

Sonnet wird auf der NABShow auch die prämierte Breakaway Box 850 T5 Thunderbolt 5 eGPU für Windows 11-Computer vorstellen. Mit einer Dual-Port-Thunderbolt-5-Schnittstelle bietet dieses Produkt die doppelte PCIe-Bandbreite von externen Thunderbolt-3-GPU-Gehäusen und liefert in Verbindung mit Thunderbolt-4- und Thunderbolt-5-Windows-Laptops und Small-Form-Factor-Computern eine Grafikleistung auf PC-Workstation-Niveau.

Das Gehäuse verfügt über ein 850-Watt-Netzteil und unterstützt eine Vielzahl von GPU-Karten, darunter GPU-Karten der Serien NVIDIA GeForce RTX 50, 40 und 30 sowie GPUs der Serien AMD Radeon RX 9000, 7000 und 6000 – mit Unterstützung für Grafikkarten mit dreifacher Breite. Die Sonnet eGPU verfügt außerdem über ein integriertes Thunderbolt 5-Dock mit einem Downstream-Thunderbolt 5-Anschluss, drei 10-Gbit/s-USB-Typ-A-Anschlüssen und einem 5-Gb-Ethernet-Anschluss.

Vorschau auf weitere Thunderbolt 5-Produkte

Auf der NAB wird Sonnet Besuchern zudem einen ersten Einblick in weitere neue Thunderbolt 5-Produkte gewähren, darunter ein PCIe 4.0-Kartenerweiterungssystem mit mehreren Steckplätzen, einen Multiport-25-Gb-Ethernet-Adapter, Single- und Multi-SSD-Speichergeräte mit 6.000 MB/s und ein innovatives Rackmount-System, das zwei doppelt breite Video-I/O-PCIe-Karten wie die Blackmagic 8K Pro G2 plus einen Mac Mini in einem 2U-Rack-Fach unterstützen kann.