Sonnet zeigt Profilösungen für Thunderbolt 5

Sonnet zeigt Dockingstations, Erweiterungssysteme für PCIe-Karten, Speichergeräte für NVMe-SSDs und eine neue eGPU-Breakaway-Box 850.

Messebesucher können in Amsterdam einen ersten Blick auf ultrahochleistungsfähige Thunderbolt 5-Speichergeräte für NVMe-SSDs werfen. Die Single-SSD-Lösung verfügt über ein NVMe-SSD-Laufwerk und Bus-Power, während die Multi-SSD-Lösung zwei Ports und eine eigene Stromversorgung bietet.

Thunderbolt 5 eGPU

Sonnet wird auf der Messe die neue Breakaway Box 850 T5 eGPU für Windows-Computer vorstellen. Dank Dual-Port-Thunderbolt 5-Schnittstelle bietet sie die doppelte PCIe-Bandbreite – verglichen mit herkömmlichen Thunderbolt 3-GPU-Gehäusen. Sie ist kompatibel mit Thunderbolt 4 und Thunderbolt 5-Laptops sowie Mini-PCs, deren Grafikleistung dadurch PC-Workstation-Niveau erreichen. Sie verfügt über einen integrierten Thunderbolt 5-Hub mit einem Downstream-Thunderbolt 5-Anschluss, drei 10-Gbit/s-USB-Typ-A-Ports und einem 5-Gb-Ethernet-Anschluss.

Thunderbolt 5-Dockingstation

Auch das Echo 13 Thunderbolt 5 SSD-Dock erlebt seine Messepremiere. Es wird mit Thunderbolt-zertifizierten PCIe 4.0 NVMe SSDs von KingstonTechnology angeboten. Das Dock hat vier Thunderbolt 5-Anschlüsse, drei 10-Gbit/s-USB-Typ-A-Ports sowie je einen 5-Gbit/s-USB-Typ-A-, 2,5-Gigabit-Ethernet- (RJ45) und 3,5-mm-Combo-Audioanschluss. Außerdem bringt es je einen Kartensteckplatz für eine SD 4.0 und eine MicroSD mit. Echo 13 TB5 wird in Konfigurationen mit 1 TB, 2 TB und 4 TB angeboten. Es ermöglicht Datenübertragungen von bis zu 6.000 MB/s in Verbindung mit Thunderbolt 5 und bis zu 3.400 MB/s bei Thunderbolt 4 oder USB4.

Duales Thunderbolt 5-Interface für PCIe-Kartenerweiterungssysteme

Sonnet zeigt auf der Messe auch die neuen Erweiterungssysteme Echo II DV T5 Desktop und Echo II DV T5 Rackmount.

Echo II DV T5 Desktop ist ein Desktop-Gehäuse in voller Größe, Echo II DV T5 Rackmount kann in ein 2HE-Gehäuse mit Platz für ein zusätzliches Erweiterungsmodul montiert werden.

Die Systeme wurden speziell für die Broadcast- und Videopostproduktion entwickelt. Anwender können damit zwei leistungsstarke, bandbreitenintensive PCIe-Karten gleichzeitig mit maximaler Leistung nutzen, wie z.B. DV-I/O, NVMe-SSD-Speicher, Multiport-10-Gb- und 25-Gb-Ethernet-Adapter. Die Systeme stellen an jedem Steckplatz die volle PCIe-Bandbreite (bis zu 6.000 MB/s) zur Verfügung.

Rack Mac Mini Rackmount Plus Thunderbolt 5 PCIe-Karten-Erweiterung

Sonnet zeigt auch Lösungen für den professionellen Einsatz des Mac Mini. Das xMac Mini (2024+) /Echo II DV T5 ist ein Rackmount-Erweiterungssystem für PCIe-Karten.

Es ist für Apple Mac Mini-Computer mit M4 Pro-Prozessoren konzipiert. Das Sonnet-Rackmount-System passt in standardmäßige 19-Zoll-Geräteracks und bietet uneingeschränkten Zugriff auf alle Anschlüsse am Computer.

Im Rack können bis zu zwei Mac Mini-Computer sowie ein Echo II DV T5 PCIe-Kartenerweiterungsmodul installiert werden. Damit werden einem Computer zwei Kartenslots oder jedem Computer ein Slot hinzugefügt. Das Echo II DV T5-Modul ermöglicht so die gleichzeitige Nutzung von zwei leistungsstarken, bandbreitenintensiven PCIe-Karten bei maximaler Leistung. Dank separater Thunderbolt-Schnittstellen stellt das Modul jedem Steckplatz die volle PCIe-Bandbreite zur Verfügung, wenn es an zwei Thunderbolt-Anschlüsse des Computers angeschlossen ist.

Thunderbolt 5- Erweiterungssystem für eine PCIe-Karte

Auf der IBC präsentiert Sonnet mit Echo SE T5 zudem das neueste Modell der PCIe-Kartenerweiterungssysteme für Thunderbolt 5.

Es bietet Platz für eine Karte in voller Höhe und halber Länge+ (bis zu 7,75 Zoll Länge) sowie eine Tochterkarte und unterstützt leistungsstarke Nicht-GPU-Karten – darunter professionelle Audio-I/O- und DSP-Karten sowie professionelle Videoaufzeichnungs- und Transcodierungskarten – mit einer Bandbreite von bis zu 6.000 MB/s. Echo SE T5 enthält ein Stromkabel für Karten, die zusätzliche Energie benötigen. Das Erweiterungssystem kann mit Mac-Computern der M-Serie und Thunderbolt 3 sowie Windows- und Linux-Computern mit Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 und USB4 eingesetzt werden.