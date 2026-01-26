Panasonic-Neuheiten für PTZ und Steuerung

Benjamin Rausch zeigt den RP200 Kamera Controller und den Robyhead D2 Schwenk-Neige-Kopf für die UB-Box-Kameraserie von Panasonic.

Panasonic präsentiert auf den Hamburg Open den Kamera-Controller RP200 (siehe Newsmeldung), der durch erweiterte Funktionen und flexiblere Handhabung überzeugen soll. Damit ist es möglich, über den Joystick nicht nur eine, sondern auch eine zweite Kamera simultan zu steuern – eine wesentliche Erweiterung für komplexere Produktionsumgebungen.

Zur Einstellung und Konfiguration der Kameras kommt ein Webinterface zum Einsatz, das die Bedienung vereinfacht. Darüber hinaus bietet der AW-RP200 eine fortschrittliche und flexible Eingangsunterstützung mit 3G-SDI und unterstützt IP-Video via NDI High Bandwidth und SRT.

Robyhead D2

Neu ist auch der Schwenk-Neige-Kopf Movicom Robyhead D2. Er unterstützt die Kameramodelle AW-UB50 mit Vollformatsensor und L-Mount sowie die AW-UB10 mit Micro Four Thirds Mount. Panasonic reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach Produktionslösungen, die kinematische Bildsprache mit den Vorteilen ferngesteuerter Kamerasysteme verbinden, sagt Benjamin Rausch von Panasonic.

Das System eignet sich besonders für Produktionsumgebungen, in denen sowohl technische Flexibilität als auch hohe Bildqualität gefordert sind – etwa bei Veranstaltungsübertragungen, Studioproduktionen oder hybriden Event-Formaten.