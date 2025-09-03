Flexible Panasonic Remote-Kamerasteuerungseinheit

Die Kamerasteuerungseinheit verfügt über die erste Makrofunktion von Panasonic, eine Dual-Joystick-Steuerung und ermöglicht die nahtlose Einbindung von Peripheriegeräten.

Die Panasonic Remote-Kamerasteuerungseinheit AW-RP200 hat das Potenzial, die Arbeitsabläufe der Benutzer grundlegend zu verändern. Sie wurde entwickelt, um die Abläufe bei groß angelegten Produktionen mit Multi-Kamera-Setups zu optimieren. Der AW-RP200 ist für die Markteinführung im 1. Quartal 2026 geplant und baut auf der Benutzerfreundlichkeit des Vorgängermodells AW-RP150 auf. Der Controller bringt eine Vielzahl innovativer Funktionen mit, darunter die ersten Makrofunktionen von Panasonic, zwei Joysticks und eine verbesserte Unterstützung für komplexe Multi-Kamera-Workflows.

André Meterian, Managing Director für Europa, Russland/GUS, Naher Osten und Afrika (EMEA) Broadcast & ProAV sagt: »Der Controller AW-RP200 wurde mit großer Sorgfalt entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen moderner Videoproduktionsumgebungen gerecht zu werden. Content-Ersteller suchen zunehmend nach dynamischeren und komplexeren Aufnahmefunktionen, wie z. B. die nahtlose Integration mit Roboterarmen, synchronisierte Multi-Kamera-Setups und präzise Steuerung über verschiedene Plattformen hinweg. Der neue Controller bietet die erforderliche Flexibilität und Komplexität, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Durch die Optimierung von Workflows und die Ausstattung der Operator mit intuitiven, leistungsstarken Werkzeugen steigert er die Produktionseffizienz und das kreative Potenzial sowie den Gesamtwert von Videoinhalten deutlich.«

Neuheiten des AW-RP200

Makrofunktionalität für verbesserte Bedienbarkeit: Makros sind eine Premiere bei Panasonic Remote-Kamerasteuerungseinheiten. Sie ermöglichen es den Benutzern, Sequenzen und komplexe Aufgaben zu automatisieren.

Dazu gehört zum Beispiel, mehrere Kameras gleichzeitig zu steuern oder voreingestellte Aktionen mit einer einzigen Berührung auszuführen. Operator können sogar andere Kameras steuern, während ein Makro ausgeführt wird. Dies ermöglicht eine effiziente Produktion mit minimalem Personalaufwand.

Neben dem primären Joystick zum Schwenken, Neigen und Zoomen oder Fokussieren verfügt die AW-RP200 über einen zweiten Joystick auf der linken Seite. Diese duale Konfiguration ermöglicht die gleichzeitige Steuerung verschiedener Funktionen und bietet somit intuitives Multitasking und eine äußerst reaktionsschnelle Bedienung.

Darüber hinaus verfügt der Controller über 20 frei konfigurierbare Tasten, jede ausgestattet mit einem integrierten LCD-Display für eine klare Anzeige des aktuellen Modus. Funktionen wie Kameraauswahl, Preset-Abruf und Makroausführung können schnell aufgerufen und präzise ausgeführt werden. Der Controller kann bis zu 200 PTZ-Kameras steuern und ist damit hochskalierbar für große Produktionen.

Optimierte, intuitive Einrichtung und Anpassung: Dank der webbasierten Konfiguration können Operator Geräteeinstellungen über einen angeschlossenen PC-Browser vornehmen und so IP-Adressen und Kamera-IDs im Batch zuweisen. Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt zudem die Erstellung von Makros und die Belegung benutzerdefinierter Tasten, wodurch sich die Einrichtungszeit für komplexe Systeme stark verkürzt.

Darüber hinaus bietet der AW-RP200 eine fortschrittliche und flexible Eingangsunterstützung mit 3G-SDI und unterstützt IP-Videoeingaben über NDI High Bandwidth und SRT. Videostreams von per LAN verbundenen Kameras können direkt auf dem integrierten LCD oder über SDI OUT überwacht werden, was die Effizienz vor Ort steigert. Shortcut-Tasten ermöglichen den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen, während die Zuschneidesteuerung (Crop Mode) ein präzises Framing für PTZ-Kameras erlaubt. Der 7 Zoll große LCD-Monitor bietet zudem Touch-Fokus-Funktionen mit hoher Sichtbarkeit.