Glasfaserübertragung für professionelle AV-Anwendungen

Die Fiber eXTreme eXTender von Sommer Cables langjährigem Partner Belram überwinden fast jede Entfernung.

Nun gibt es die XT2-Serie auch mit Hicons HI-Fiber4-System und bietet damit leistungsstarke Lösungen für die unkomprimierte Übertragung von Video- und Datensignalen über Glasfaser. Entwickelt für den professionellen Einsatz in Broadcast-, Event-, AV-Installations- und Industrieumgebungen, ermöglichen die Extender stabile, latenzfreie Signalübertragungen über große Distanzen von bis zu 10 km (Singlemode) bzw. 1 km (Multimode).

Die Serie überträgt je nach Modell HDMI-Signale bis 4K60 4:4:4, 12G-SDI, Gigabit Ethernet sowie USB über Single- oder Multimode-Glasfaser. Dank Plug-and-Play-Funktionalität gelingt die Inbetriebnahme in Sekundenschnelle, so der Anbieter: Keine komplizierten Konfigurationen, keine Verzögerungen – die Fiber Extender sind sofort einsatzbereit.

Roadtaugliches Design & Status-Feedback

Alle XT2-Extender sind in einem robusten Aluminiumgehäuse untergebracht, das für den harten Einsatz bei Veranstaltungen, im Verleih oder unter anspruchsvollen Installationsbedingungen ausgelegt ist. Die hochwertige mechanische Konstruktion sorgt für Langlebigkeit, Stoß- und Vibrationsresistenz sowie optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen.

Als Glasfaseranschluss nutzt die XT2-Extender-Serie nun auch die HI-Fiber4-Buchse von Hicon. Kombiniert mit dem HI-Fiber4-Stecker aus Vollmetall mit Schutzklasse IP68 (im gesteckten Zustand) und Push/Pull-Verriegelung entsteht ein roadtaugliches Gesamtsystem.

Durch die Steckkompatibilität der HI-Fiber4-Buchse lassen sich alternativ bis zu vier konventionelle LC-Stecker als auch zwei LC-Duplex-Verbindungen am Extender direkt anschließen.

Die eingebauten LED-Statusanzeigen vermitteln in Echtzeit Informationen über Signalverfügbarkeit und Verbindungsstatus – für noch einfacheres Troubleshooting und eine stressfreie Einrichtung.

Neben der HI-Fiber4-Buchse sind die Extender auch mit opticalCon oder FiberFox erhältlich.