Arkona demonstriert eSports-Anwendungen auf der ISE

FPGA-beschleunigte Produktionsplattformen zeigen vielseitiges Potenzial jenseits des klassischen Broadcastings.

Arkona Technologies präsentiert auf der ISE, wie die ultra-niedriglatente, softwaredefinierte Medieninfrastruktur des Unternehmens zunehmend über den traditionellen Broadcastbereich hinaus Anwendung findet. eSports und großformatige Gaming-Produktionen entwickeln sich dabei zu einem zentralen Wachstumsfeld. Da Live-Gaming-Events zunehmend Produktionswerte auf Broadcast-Niveau mit IT-zentrierten Workflows verbinden, bieten die FPGA-beschleunigten Plattformen von Arkona die erforderliche Skalierbarkeit, Flexibilität und vorhersehbare Low-Latency-Performance unter Last, um einige der komplexesten Echtzeit-Produktionen weltweit zu unterstützen.

Auf der Messe können Besucher sich über die vielfältigen Implementierungen informieren, die Arkona gemeinsam mit Technologiepartner Manifold im Jahr 2025 in den Bereichen Broadcast, IT, Enterprise und zunehmend auch eSports realisiert hat. Im vergangenen Jahr lieferten beide Unternehmen eine umfassende Lösung für eine der weltweit größten jährlichen eSports-Meisterschaften – ein Event, das globale Zuschauerschaft anzieht und auf außergewöhnlich hohem Produktionsniveau operiert. Mit fünf FPGA-basierten COTS-Beschleunigerkarten realisierte das System einen hochdichten HTML5-Grafik-Workflow, verarbeitete über 200 unterschiedliche Inputquellen und steuerte mehr als 80 Output-Monitore an. Dies ermöglichte den Produktionsteams vollständige Situationsübersicht in einer umfangreichen und schnelllebigen Wettbewerbsumgebung – mit durchgehend konsistenter, framegenauer Performance während des gesamten Events.

Parallel dazu unterstützten Arkona und Manifold ein weiteres der prestigeträchtigsten jährlichen Gaming-Turniere der Branche mit einer kompakten, aber leistungsstarken Multiviewer-Lösung, die zehn Live-Previews aus einem einzigen COTS-Server-Beschleuniger generieren konnte. Der Einsatz zeigte, wie hochdichtes Monitoring und ultra-niedriglatente Verarbeitung ohne große, fest installierte Hardware-Infrastrukturen realisiert werden können – ein entscheidender Faktor in eSports-Umgebungen, wo Agilität und schnelle Neuinstallation von zentraler Bedeutung sind.

Auf der ISE können Besucher diese Gaming-fokussierten Implementierungen neben dem breiteren Portfolio von Arkona erkunden, darunter die Blade//runner-Plattform und Manifold Cloud. Gemeinsam bilden sie eine flexible, softwaredefinierte Grundlage für Routing, Processing und Multiviewing über Broadcast-, ProAV-, IT- und Gaming-Workflows hinweg und ermöglichen es Organisationen, von kompakten Studio-Setups bis hin zu global verteilten Live-Produktionen mit derselben Kerntechnologie zu skalieren.

Aleksei Shevchenko, CEO von Manifold Technologies, kommentierte den eSports-Fokus auf der ISE: »Diese Events repräsentieren die absolute Spitzenklasse der Live-Gaming-Produktion, wo Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit nicht verhandelbar sind. Was diese Implementierungen auszeichnet, ist nicht nur die schiere Anzahl an Quellen und Outputs, sondern die Konsistenz und Reaktionsfähigkeit, die die Plattform unter intensivem operativem Druck liefert.«