Aja: Lieferbare Produkte und neue Märkte

Aja kündigt an, dass BridgeLive 12G4 und UDC 4K ab sofort verfügbar sind. Die ISE betrachtet der Hersteller als interessante Messe, die Zugang zu neuen Märkten bietet.

Aja Video Systems hatte auf der IBC zwei neue Produkte vorgestellt, die nun offiziell ausgeliefert werden: Die Gateway-Lösung BridgeLive 12G4 sowie den Up-/Down-/Cross-Konverter UDC 4K.

BridgeLive 12G4: Vielseitiger Konvertierungs-Gateway

Der BridgeLive 12G4 ist das neueste Mitglied der BridgeLive-Produktfamilie.

Das Gerät fungiert als Gateway und verbindet die Welten von SDI-Baseband-Video und Streaming – in beide Richtungen. Laut Andy Bellamy von Aja unterstützt die Appliance zahlreiche Codecs, darunter H.264 und H.265 für Streaming sowie Contribution-Codecs wie JPEG XS und JPEG 2000. Zusätzlich ist NDI-Unterstützung integriert. Damit eignet sich das Gerät für Streaming, Remote-Produktion sowie die bidirektionale Verbindung separater Standorte.

UDC 4K Konverter

Der UDC 4K ist ein Up-/Down-/Cross-Konverter, der Signale von 720p bis 4K in alle Richtungen wandelt. Darüber hinaus bietet das Gerät weitere Funktionen: Als Verteilerverstärker kann es ein einzelnes Eingangssignal auf mehrere 12G-SDI- oder HDMI-Ausgänge verteilen. Auch der umgekehrte Weg – HDMI-Eingang zu 12G-SDI-Ausgang – ist möglich. Eine integrierte Audio-Delay-Funktion adressiert gezielt den AV- und Konferenzmarkt, wo die exakte Synchronisation von Audio und Video in Live-Umgebungen entscheidend ist. Zusätzlich arbeitet der UDC 4K als Frame-Synchronizer für die präzise Einbindung von 4K-Signalen in bestehende Produktionspipelines.

Beide Produkte sind ab sofort lieferbar.

Broadcast-Qualität erobert die AV-Welt

Auf der ISE 2026 in Barcelona hat Aja Video Systems die wachsende Konvergenz von Broadcast- und ProAV-Technologien in den Mittelpunkt gestellt. Der kalifornische Hersteller nutzte die Messe gezielt, um Systemintegratoren und AV-Kunden anzusprechen, die zunehmend Broadcast-Qualität in ihre Projekte integrieren wollen.

Laut Aja wächst die Schnittmenge zwischen der klassischen Broadcast- und der AV-Welt stetig. AV-Kunden fordern immer häufiger höhere Bildraten, höhere Auflösungen und High Dynamic Range (HDR) – Anforderungen, die bislang vor allem im Broadcast-Bereich zu Hause waren. Diese technologische Konvergenz eröffne beiden Seiten neue Möglichkeiten.

Besonders im Bereich Digital Signage sei der Trend zu HDR mittlerweile deutlich spürbar. Aja nannte als Beispiel große Modemarken, die ihre Inhalte über zahlreiche Kanäle ausspielen und dabei sicherstellen wollen, dass Farben und Materialien exakt so dargestellt werden, wie sie in der Realität aussehen. Broadcast-Technologie liefere hier die nötige Qualität und Flexibilität.