Video: Aja-Konverter für 12G-SDI

Tim Walker stellt den kompakten Aja UDC-4K vor, einen robusten und vielseitigen Up/Down/Cross-Converter mit Frame-Synchronizer, der professionelle Workflows unterstützt.

Der UDC-4K Mini-Converter von Aja Video Systems kann eine Vielzahl von Signalen bearbeiten. Er ermöglicht die Konvertierung von 12G-SDI/HDMI 2.0, die Skalierung von 4K/UltraHD/2K/HD einschließlich Bildratenkonvertierung und Bildsynchronisation.

Der UDC-4K verfügt über mehrere Funktionen, mit denen sich der Signalfluss einstellen und optimieren lässt. Ein integriertes Farb-LCD-Display und ein Bedienfeld mit Tasten helfen, um Teams Konfigurationszeit zu sparen und Kabelsalat zu reduzieren. Die aktive Kühlung und der Luftstrom von vorne nach hinten sorgen für hohe Zuverlässigkeit. Der Konverter bietet zudem SDI-VPID (Video Payload Identifier)- und HDMI-Infoframes sowie HDR-Signalmanagement und einen integrierten EDID-Emulator.

Der UDC-4K hat einen Nettopreis von 1.583 Euro.