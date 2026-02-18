OLED: Jetzt auch bei EIZO

EIZO erweitert sein Sortiment an Monitoren um das erste OLED-Modell der ColorEdge-Familie. Es befindet sich derzeit noch in der Entwicklung, wird aber auf der NAB und der MPTS zu sehen sein.

Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung im Farbmanagement bringt dieses kommende EIZO-Modell die Präzision der ColorEdge-Klasse in die OLED-Technologie für Projekte, die in HLG, PQ oder SDR gemastert wurden. Darauf haben viele Kunden gewartet.

Die wichtigsten Eckdaten des neuen Monitors:

31,5″ AGLR-Panel (Anti-Glare Low Reflection)

UHD‑4K-Auflösung

Kontrastverhältnis von 1.500.000:1

Was den EIZO-OLED besonders macht

Um das Panel bei hellen Szenen zu schützen, verwenden OLED-Displays ein ABL-System (Auto Brightness Limiter), das die Gesamthelligkeit des Bildschirms verringert und dabei häufig die Tonwertbalance und die Farbwahrnehmung verändert. EIZO hat einen verfeinerten Ansatz entwickelt, der die Tonwertgenauigkeit und Farbstabilität beibehält.

Die OLED-Technologie von EIZO verwendet laut Hersteller höhere Helligkeitsgrenzwerte, um unnötiges Dimmen zu reduzieren und die Helligkeit über einen größeren Bildbereich zu erhalten. Im Vergleich dazu kann es bei herkömmlicher ABL-Technologie in hellen Szenen zu aggressivem Dimmen kommen.

Selbst wenn die Helligkeitssteuerung aktiviert wird, behält das OLED von EIZO demnach die Integrität der Mitteltöne bei, während herkömmliche ABL-Systeme zu einem Zusammenbruch der Abstufungen und einem Verlust an Details führen.

Der Nutzer wird die Methode zur Helligkeitssteuerung je nach Inhalt auswählen können:

・Highlight-Dimmung: Erhält Mittel- und Tiefentöne durch intelligente Dimmung der hellen Bereiche.

・Gleichmäßige Dimmung: Reduziert die Helligkeit gleichmäßig über das gesamte Bild, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hellen und dunklen Bereichen zu erzielen.

Bei herkömmlichen OLED-Monitoren können kontrastreiche Kanten in Texten und feinen Details Farbsäume aufweisen. EIZO integriert eine spezielle Schaltung, die diese Artefakte reduziert und für klarere, natürlichere Kanten sorgt.

EIZO wird das neue Modell erstmals bei NAB und später dann bei der MPTS in London zeigen.