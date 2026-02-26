Canon bringt zwei neue Ultraweitwinkel-Objektive der L-Serie

Canon erweitert sein RF-Objektivportfolio um zwei neue Ultraweitwinkel-Objektive: das RF 7-14mm F2.8-3.5L Fisheye STM und das RF 14mm F1.4L VCM.

Das RF 7-14mm F2.8-3.5L Fisheye STM ist nach Herstellerangaben das weltweit erste Fisheye-Zoomobjektiv mit einem Bildwinkel von 190°. Es bietet zwei charakteristische Bildlooks: ein kreisrundes Fisheye-Bild bei 7 mm sowie ein formatfüllendes diagonales 180°-Fisheye-Bild bei 14 mm.

Ein integriertes Drop-in-Filtersystem erlaubt den Einsatz von Polfiltern und ND-Filtern. Das Objektiv eignet sich laut Canon besonders für Astrofotografie, Landschafts- und Action-Sport-Aufnahmen sowie für 2D-180°-VR-Produktionen. Es wiegt rund 476 g und kostet 1.799 Euro.

RF 7-14MM F2.8-3.5L Fisheye STM:

Fisheye-Zoomobjektiv mit 190° Bildwinkel

Zwei Bildlooks: 7 mm kreisrund, 14 mm diagonal (Vollformat)

Äquidistante Projektion für einfache 2D-180°-VR-Konvertierung

Asphärische und UD-Linsen für hohe Bildqualität

Lichtstarke Blende f/2.8–3.5

Drop-in-Filter-System

Robuste L-Serie mit Staub- und Spritzwasserschutz

Leichtes Gewicht von ca. 476 g

Das RF 14mm F1.4L VCM ist eine lichtstarke Ultraweitwinkel-Festbrennweite mit einem diagonalen Bildwinkel von 114° und einer maximalen Blende von f/1.4. Dank spezieller Linsenelemente – darunter GMo-Asphären sowie Fluorit- und UD-Elemente – soll das Objektiv bereits bei offener Blende hohe Schärfe bis in die Bildecken liefern. Das macht es unter anderem interessant für Astro- und Architekturfotografie.

Mit rund 578 g bleibt es trotz seiner Leistungsdaten kompakt. Der Preis liegt bei 2.499 Euro.

RF 14MM F1.4L VCM:

Hochwertige, verzeichnungsarme Ultraweitwinkel-Festbrennweite

Lichtstarke Blende f/1.4

Hohe Schärfe bis in die Ecken

VCM-Motor für präzisen, leisen Autofokus

Hybrid-Design für Foto und Video

11-Lamellen-Blende für cineastisches Bokeh

Blendenring, Steuerring und Funktionstaste

L-Serie mit Staub- und Spritzwasserschutz

Kompakt und leicht (ca. 578 g)

Beide Objektive sind für das spiegellose Canon EOS R System konzipiert und entsprechen dem L-Serien-Standard mit Staub- und Spritzwasserschutz. Die beiden Modelle sind ab dem 26. Februar 2026 erhältlich.