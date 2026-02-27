Panasonic LUMIX DMW-DMS1

Panasonic stellt mit dem LUMIX DMW-DMS1 ein neues Shotgun-Mikrofon vor.

Das Shotgun-Mikrofon DMW-DMS1 soll Kreative und Profis mit hoher Audioqualität, flexibler Richtwirkung und kompaktem Design überzeugen – ohne den Aufwand komplexer Setups.

Im Zentrum steht ein neu entwickeltes Mikrofon-Array mit 10 mm Durchmesser, das auch in schwierigen Umgebungen einen klaren, fokussierten Klang liefern soll.

Eine interne schwebende Stoßdämpferaufhängung minimiert Vibrationsgeräusche bei Bewegungen, der mitgelieferte Windschutz reduziert Windstörungen. Das integrierte System zur Windgeräuschreduzierung basiert auf der Float-Recording-Technologie und unterdrückt Windeinflüsse, ohne das Signal zu komprimieren – für einen offenen, natürlichen Klang auch bei schlechtem Wetter.

Sechs Richtungsmodi, 32-Bit-Float-Aufnahme

Mit sechs wählbaren Richtungsmodi deckt das DMW-DMS1 nahezu jede Aufnahmesituation ab, ohne zusätzliches Zubehör. Zur Auswahl stehen vorwärts gerichtete Cardioid- und Supercardioid-Charakteristiken, Stereo, Breitband-Stereo, rückwärts gerichtete Supercardioid- sowie bidirektionale Supercardioid-Richtcharakteristik.

Die Unterstützung von 32-Bit-Float-Aufnahmen ermöglicht verzerrungsfreies Audio bei Schalldruckpegeln von bis zu 120 dB – Bedingungen, die für herkömmliche Mikrofone eine ernsthafte Herausforderung darstellen können. Zwei Backup-Aufnahmemodi sorgen zusätzlich dafür, dass wichtige Audiodaten auch bei versehentlichen Fehleinstellungen nicht verloren gehen. Im 4-Kanal-Modus lassen sich die Kanäle 3 und 4 als dedizierte Sicherungsspuren nutzen.

Kompaktes Design, kabellose Verbindung

Mit Abmessungen von etwa 73,7 × 45 × 63,7 mm und einem Gewicht von rund 100 g bleibt das Mikrofon jederzeit mobil.

Die digitale Audioübertragung erfolgt direkt über den Blitzschuh – ein zusätzliches Kabel ist nicht erforderlich. Intuitive physische Schalter sowie eine einstellbare Tastenbeleuchtung für Aufnahmen bei wenig Licht erleichtern die Bedienung. Eine mitgelieferte Schutztasche ermöglicht den sicheren Transport auch mit montiertem Windschutz.

Kompatibilität und Verfügbarkeit

Das DMW-DMS1 ist kompatibel mit den LUMIX-Modellen S1II, S1RII, S1IIE, S5II und S5IIX. Die Kompatibilität mit GH7 und G9II ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Das Mikrofon ist ab Mitte März 2026 im Fachhandel erhältlich, der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 399 Euro.