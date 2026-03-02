Honor und Arri kooperieren bei Smartphones, und Arri bringt bei der Kooperation seine Bildtechnologie ein.

James Li, CEO der chinesischen Firma Honor, erklärt: »Honor ist Vorreiter einer neuen Ära der mobilen Bildgebung, in der Technologie dazu dient, Kreativität und Storytelling zu inspirieren. Arri hat die Bildsprache des Kinos über Generationen hinweg geprägt. Durch diese Zusammenarbeit bringen wir diese filmischen Standards und professionellen Arbeitsabläufe in die mobile Bildgebung ein und ermöglichen es Kreativen, Geschichten mit größerer Authentizität und emotionaler Tiefe zu erzählen.«

»Zum ersten Mal überhaupt werden Kernelemente der Arri Image Science direkt in ein Consumer-Gerät integriert«, ergänzt David Bermbach, Managing Director bei Arri. Smartphones seien bereits heute auf professionellen Filmsets im Einsatz – die Kooperation solle diese Welten nun noch enger zusammenbringen.

Die technische Herausforderung liegt laut Arri-VP Dr. Benedikt von Lindeiner darin, Kinoprinzipien auf die spezifischen Bedingungen eines Smartphones zu übertragen – kleinere Sensoren, kompaktere Chips, andere Optik. Das Ziel: eine cinematische Bildästhetik in Echtzeit, die sich nahtlos in professionelle Post-Production-Workflows einfügen lässt.

Erste Ergebnisse der Zusammenarbeit sollen noch in diesem Jahr im kommenden Honor Robot Phone zu sehen sein.

Honor wurde 2013 als Untermarke von Huawei gegründet. Das Unternehmen verkauft die Marke Honor aber 2020 an das Konsortium Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. und reagiert so auf US-Sanktionen gegen Huawei.

Strategische Ausrichtung

Arri ist seit geraumer Zeit unter finanziellem Druck, insofern liegt es für das Unternehmen nahe, auch neue Märkte zu eroieren. Auch andere Kamerahersteller habe ihre Technologien schon in Smartphones integriert, etwa Leica oder Sony. Ob dieser Schritt Arri einen wichtigen neuen Markt bescheren und so auch für mehr finanzielle Stabilität sorgen wird, muss sich zeigen.