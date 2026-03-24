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Adobe Firefly: Custom Models in öffentlicher Beta

Firefly Custom Models ermöglich es Kreativprofis und Teams, ihren individuellen Stil in ein wiederverwendbares KI-Modell zu verwandeln.

Adobe hat sein KI-Kreativstudio Firefly mit Custom Modells erweitert. Dabei wird das Modell anhand eigener Bildvorlagen trainiert und lässt sich für Character Design, Illustration und Fotografie nutzen. Die erstellten Inhalte bleiben vollständig im Besitz der Ersteller, die Modelle sind standardmäßig privat.

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Firefly Custom Models stehen für eine Funktion, die es ermöglicht, den eigenen Stil in ein wiederverwendbares KI-Modell zu verwandeln.

Darüber hinaus integriert Adobe jetzt über 30 Modelle verschiedener Anbieter in die Firefly-Plattform, darunter Googles Nano Banana 2 und Veo 3.1, Runways Gen-4.5 sowie Adobes eigenes Firefly Image Model 5. Für Firefly-Abonnenten stehen diese Modelle mit unbegrenzten Generierungen zur Verfügung.

Ebenfalls erweitert wird der Zugang zur privaten Beta von »Project Moonlight« – einer dialogorientierten, agentenbasierten Schnittstelle, die applikationsübergreifend in der Adobe-Produktpalette arbeiten soll und Nutzer schneller vom Konzept bis zur fertigen Umsetzung führen will.

Auf der Video- und Bildseite ergänzen neue Funktionen das Portfolio: Quick Cut verwandelt Rohmaterial automatisch in einen strukturierten Rohschnitt, erweiterte Bildbearbeitungswerkzeuge erleichtern das Hinzufügen und Entfernen von Objekten, das Erweitern von Szenen sowie die Feinabstimmung generierter Bilder.

Mit diesen Erweiterungen positioniert Adobe Firefly als zentrale Plattform für KI-gestützte kreative Workflows – mit dem Anspruch, Kreativschaffenden mehr Kontrolle über ihre Arbeitsprozesse und Ergebnisse zu geben.

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