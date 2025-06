Adobe erweitert Firefly um mobile App und neue KI-Modelle

Die neue Firefly-App für iOS und Android ist ab sofort verfügbar und ermöglicht es Kreativen, KI-gestützte Inhalte von überall aus zu erstellen und zu bearbeiten.

Adobe hat seine generative KI-Plattform Firefly deutlich ausgebaut und bringt die Bild- und Videoerstellung erstmals auf mobile Endgeräte. Die Firefly Mobile App bietet umfassende Funktionen für die Content-Erstellung unterwegs. Nutzer können per Text-Prompts Bilder und Videos generieren, Bilder in Videos umwandeln und mit generativen Werkzeugen Objekte hinzufügen oder entfernen. Eine automatische Synchronisation mit dem Creative Cloud-Konto sorgt dafür, dass auf dem Smartphone begonnene Projekte nahtlos in Desktop-Anwendungen wie Photoshop oder Premiere Pro fortgesetzt werden können.

Neben Adobes eigenen Firefly-Modellen stehen in der App auch GPT-Image-1 von OpenAI sowie Imagen 3, Imagen 4 und Veo 2, Veo 3 von Google zur Verfügung.

Die App erweitert Adobes wachsendes Portfolio mobiler Anwendungen, zu dem bereits Photoshop, Lightroom und Adobe Express gehören.

Kollaborative Ideenfindung mit Firefly Boards

Mit Firefly Boards führt Adobe eine neue Form des KI-gestützten Moodboardings ein, die sich derzeit in der öffentlichen Beta-Phase befindet. Die Plattform ermöglicht es Kreativteams, gleichzeitig an Hunderten von Konzepten zu arbeiten und dabei verschiedene Medientypen zu kombinieren. Nutzer können hochgeladene Videoclips neu mischen und neues Videomaterial mit verschiedenen KI-Modellen erstellen.

Die Boards-Funktion unterstützt auch sprachbasierte Bearbeitungsanweisungen und nutzt dabei Modelle wie Flux.1 Context von Black Forest Labs und die Bilderzeugungstechnologie von OpenAI.







Neue Partnerschaften

Adobe hat sein KI-Ökosystem durch die Integration weiterer Partner-Modelle erheblich erweitert. Zu den bereits vorhandenen Modellen von OpenAI, Google und Black Forest Labs kommen nun Angebote von Ideogram, Luma AI, Pika und Runway hinzu. Diese Erweiterung bietet Kreativen eine beispiellose Flexibilität bei der Arbeit mit verschiedenen ästhetischen Stilen und Medienformaten.

Die neuen Partner-Modelle umfassen Ideogram 3.0, Ray2 von Luma AI, den Text-to-Video-Generator von Pika 2.2 und Gen-4 Image von Runway. Diese werden zunächst in Firefly Boards eingeführt und sollen bald in der gesamten Firefly-App verfügbar sein.

Transparenz und Urheberrechtsschutz

Adobe legt besonderen Wert auf Transparenz bei KI-generierten Inhalten. Alle mit Firefly erstellten Assets werden automatisch mit Content Credentials versehen, die eindeutig kennzeichnen, ob Adobe-eigene oder Partner-Modelle verwendet wurden. Diese Maßnahme soll die Rechte von Urhebern schützen und Transparenz über die Herkunft der Inhalte schaffen.

Starke Nutzungszahlen

Die Firefly-Plattform verzeichnet ein starkes Wachstum. Nutzer haben bereits mehr als 24 Milliarden Assets mit den generativen KI-Modellen erstellt. Der Traffic auf der Plattform ist im Vergleich zum Vorquartal um über 30 Prozent gestiegen, während sich die Zahl der bezahlten Abonnements im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelt hat. Auch die Anzahl der Erstabonnenten ist um 30 Prozent gewachsen, was zeigt, dass Firefly neue Nutzer in das Adobe-Ökosystem bringt.

Verfügbarkeit und Integration

Die Firefly Mobile App ist ab sofort kostenlos in den App Stores für iOS und Android verfügbar. Firefly Boards befindet sich in der Beta-Phase der Web-Anwendung. Sowohl die Web- als auch die Mobile-Versionen von Firefly sind auch als Teil des Creative Cloud Pro-Tarifs verfügbar, wodurch sich die Plattform nahtlos in bestehende Adobe-Workflows integriert.