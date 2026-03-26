Panasonic erweitert das Kairos-System

Jetzt sind vier führende Hersteller von LED-Prozessoren Kairos Alliance Partner: Brompton Technology, Colorlight, Megapixel und Novastar.

Panasonics IT/IP-basierte Live-Video-Produktionsplattform Kairos virtualisiert traditionelle Mischerfunktionen und beseitigt viele hardwarebedingte Einschränkungen herkömmlicher Mischer durch eine innovative CPU/GPU-Architektur. Dadurch entfallen die Eins-zu-eins-Eingangsbeschränkungen von reinen SDI-Switchern.

IPMX-Zertifizierung

Die beiden Kairos Core 200/2000 (AT-KC200 und AT-KC2000) sind jetzt IPMX-zertifiziert. Ein wichtiger Schritt hin zu offenen, interoperablen und zukunftssicheren AV-over-IP-Systemen. IPMX ermöglicht den nahtlosen Transport von Video, Audio und Metadaten über Standardnetzwerke. Es bietet langfristige Flexibilität und herstellerunabhängige Integration, da die Branche auf vollständig vernetzte Produktionsumgebungen übergeht.

Lösungen für Rental & Staging

Mit steigenden Erwartungen, kürzeren Zeitplänen und immer höheren visuellen Anforderungen benötigt der Rental & Staging-Markt intuitive und skalierbare Systeme. Kairos erfüllt diese Anforderungen mit seiner IT/IP-nativen, GPU-beschleunigten Architektur, die szenenbasierte, auflösungsunabhängige Workflows unterstützt und jede Display-Fläche in eine unbegrenzte kreative Leinwand für LED-Bühnen, Firmenveranstaltungen und Tourneeproduktionen verwandelt.

Die zentrale IT/IP-Kontrolle von Kairos, die dynamische Ressourcenzuweisung und skalierbare Verarbeitung vereinfachen den täglichen Betrieb. Dank einer offenen Integrationsphilosophie arbeitet Kairos nahtlos mit bestehender Hardware zusammen. Durch eine besonders zuverlässige Performance skaliert Kairos von kleinen Produktionen bis hin zu standortübergreifenden Großproduktionen. Die Möglichkeit, Ressourcen für große Shows zu bündeln oder sie auf mehrere parallele Events zu verteilen, setzt einen neuen Standard für Flexibilität und Effizienz.

Erweiterte LED-Allianzen

Kairos verbessert LED-prozessorgetriebene Produktionen für Panasonics neue Alliance Partner, die eng zusammenarbeiten, um die nächste Generation integrierter, IP-basierter Workflows voranzutreiben.

Richard Mead, Chief Executive Officer von Brompton Technology, betonte die Bedeutung dieser Ausrichtung: »Der offene AVoIP-Ansatz von Kairos spiegelt die Entwicklung der modernen Live-Produktion wider. Da unsere Tessera SQ200 SMPTE ST 2110 und IPMX-Workflows unterstützt, freuen wir uns darauf, resiliente und leistungsstarke LED-Verarbeitung in dieses Ecosystem einzubringen.«

Jeremy Hochman, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Megapixel, hob die Auswirkungen auf die Branche hervor: »Panasonics Führungsrolle beim Aufbau eines offenen ST 2110-basierten Ecosystems wird branchenweit geschätzt. Wir sind stolz darauf, die weltweit ersten auf ST 2110-basierenden Live-Produktionslösungen für große Leinwände bereitzustellen.«