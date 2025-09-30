Die Transformation vorantreiben – 25 Jahre BCE

Broadcasting Center Europe (BCE) feiert 25jähriges Firmenjubiläum und präsentiert seine Expertise bei Programmverbreitung und Managed Services für Medienunternehmen.

Als Teil der RTL Group und aus der Tätigkeit für weltweit 400 Kunden kann BCE umfangreiche Erfahrungen und Kompetenzen in schnell wachsenden Medienumgebungen zur Verfügung stellen, um innovative Workflows zu gestalten und nachhaltige Werte für die Kunden zu schaffen.

»Bei BCE treiben wir die Transformation der Medienbranche mit einer vielfältigen Technologiestrategie voran, die auf Cloud- und souveräner Architektur, modernster KI und operativer Exzellenz basiert und bei der die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt steht« so Noëlle Prat, Sales & Marketing Director bei BCE.

Mit Stefan Weidner als Sales Director DACH bedient BCE den deutschsprachigen Markt. Er erklärte während der IBC: »Mit ‚Media as a Service‘ haben wir eine Plattform vorgestellt, die es Kunden ermöglicht, ihre eigenen maßgeschneiderten Lösungen in der Cloud selbst zusammenzustellen, damit sie genau ihren Projektanforderungen entsprechen. «

Media as a Service (MaaS) gibt direkten Zugriff auf mehrere integrierte kundenspezifische Anwendungen, um AV-Inhalte effizienter zu speichern, verwalten, anzureichern und zu verteilen. So vereinfacht die einheitliche Lösung komplexe Arbeitsabläufe und unterstützt Teams in jeder Arbeitsphase mit der Möglichkeit, in Clouds oder hybriden Umgebungen zu arbeiten.

Neu ist ein KI-Pool an Funktionen, die zur Verfügung stehen. Dazu zählen beispielsweise »Intelligent Reframing« für das Freecaster-Modul (Streaming) oder auch die automatische Metadatengenerierung innerhalb von NXP (Content-Austausch).

Managed Services | Media Operations

In der sich schnell entwickelnden Medienlandschaft garantiert BCE die nahtlose Verbreitung von Inhalten immer und überall und sichert dies durch eine erstklassige Überwachung. Für diese Services steht in Luxemburg ein Data Center zur Verfügung. »Unsere Server stehen in Europa, das ist ein Aspekt, der für Broadcaster in der heutigen Zeit sehr wichtig ist«, betont Stefan Weidner.