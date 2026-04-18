Punktlicht-Scheinwerfer Storm CS32 von Aputure

Die Storm CS32 bietet eine mit einer 4K-HMI-Leuchte vergleichbare Leistung (105.300 Lux; mittlerer Reflektor bei 3 m, 5600 K), hervorragende Farbsättigung über das gesamte sichtbare Lichtspektrum sowie außergewöhnliches weißes Licht. Die Indigo- und Extended-Red-Emitter der bei Aputure entwickelten Blair CG-Lichtquelle bietet eine riesige Bandbreite an satten Farben und natürlichem weißen Licht, um Hauttöne korrekt abzudecken. Der CCT-Bereich wird mit 1.800 bis 20.000 K angegeben. Die x,y-Koordinaten-Farbabstimmung deckt mehr als 90 % von Rec2020 ab. Dabei ist die Lichtquelle kompakt und geringem Gewicht: Eine Person kann den Lampenkopf (17 kg; 36 x 39,7 x 33,1 cm) in einer, Steuerbox (10,8 kg; 34,5 x 16 x 37,6 cm) und Kabel in der anderen Hand tragen.

»Unser Ziel war die unmögliche Leuchte«, berichtet Marketingleiter Mitch Gross. »Können wir eine Leuchte bauen, die keine Kompromisse bei Lichtleistung und Lichtqualität eingeht und dennoch leicht bleibt? Bei jedem neuen Produkt streben unsere Ingenieure danach, so viel Leistung wie möglich unterzubringen und gleichzeitig Größe und Gewicht weiter zu reduzieren. Wir haben die Leuchte so konzipiert, dass sie mit jeder verfügbaren Stromversorgung funktioniert. Man kann sie an eine Haushaltssteckdose mit 120 V anschließen, und die STORM CS32 schaltet sich automatisch auf die maximale Leistung, die der Stromkreis liefert. Wechseln Sie in einen Stromkreis mit höherer Leistung, um weitere 25 % Lichtleistung zu erzielen, was in der Helligkeit einem 4K-HMI entspricht.«