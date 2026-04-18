Vizrt: Virtuelle Szenen statt Greenscreen



Der AI Keyer ermöglicht Hintergrundwechsel und das Einfügen von Augmented-Reality-Grafiken (AR) in jedem Raum, innen wie außen. Die sichere, proprietäre Lösung wurde umfassend mit realem Filmmaterial aus verschiedenen Umgebungen und unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen trainiert, um menschliche Silhouetten im Vordergrund zu erkennen und nahtlos von den Hintergründen zu trennen, sodass sich die Personen frei innerhalb der virtuellen Szene bewegen können. Damit werden Greenscreens, komplexe Ausleuchtungen und aufwändiges Chroma-Keying überflüssig.

Die umfangreichen Funktionen des Vizrt AI Keyer bringen AR in jede Umgebung, sei es das Einfügen von Remote-Sprechern in eine globale Town-Hall-Umgebung, das Wechseln des visuellen Standorts eines Moderators in einem Nachrichtenbeitrag oder das Erstellen einer vollständig virtuellen Werbewand hinter einer Interview-Situation.

Vizrt nutzt bereits seit einem Jahrzehnt KI in vielen Funktionen seiner Lösungen, stellt jetzt aber die KI für Live-Produktionen in den Vordergrund, um die Live-Workflows zu optimieren. »Wir haben Intelligenz in unsere Lösungen eingebettet, Storyteller gestärkt und unseren Kunden echte, messbare Ergebnisse geliefert«, sagt CEO Rohit Nagarajan. »Das geschieht heute. Der Vizrt AI Keyer ist der jüngste Beweis für unser unermüdliches Engagement für Innovation. Wir geben bahnbrechende Technologie in die Hände jedes Kreativen.«