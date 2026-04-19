Kameras auf Rollen

»Hyperroll« trägt einer Vielzahl Anforderungen der Produktion und Bildgestaltung Rechnung – von spiegellosen Setups über professionelle Rigs bis hin zum Filmen mit dem Smartphone. Das Herzstück des Systems von Cartoni und Stefano Pedretti bildet eine flexible Griffarchitektur als Einzel-, Doppel- und Dreifachkonfiguration oder mit einer Teleskopverlängerung. Dabei ist vom Tracking in Bodenhöhe bis hin zu Roll Over-Drehs für Fahrten über Objekte mit 10 Aufnahmemodi vieles möglich.

Herzstück von HyperRoll ist ein schwenkbares Radsystem mit Polyurethan-Rädern mit einer Härte von 90 Shore A, abgerundeten Profilen und doppelt abgeschirmten ABEC-7-Kugellagern für geräuschlose, vibrationsfreie Bewegungen auf ebenen Flächen. Für die kompakte tragbare Lösung werden Legierungen in Luftfahrtqualität mit schwarzer Eloxierung und Keramikstrahlbehandlung verwendet, so dass trotz der leichten Bauweise strukturelle Steifigkeit und langfristige Haltbarkeit geboten werden.

In Kombination mit der Mehrfachgriffsteuerung werden sanfte Richtungswechsel, präzises Lenken und stabiles Tracking möglich. Ein 120-mm-NATO-Schienensystem, eingravierte Winkelskalen und integrierte Wasserwaagen unterstützen Positionierung, Kalibrierung und Wiederholbarkeit von Einstellungen.