Cartoni: Neue Systeme für Broadcast und Virtual Production

Cartoni nutzt die NAB Show 2026 als Bühne für gleich fünf Neuvorstellungen. Die neuen Produkte adressieren unterschiedliche Produktionsumgebungen — von OB-Einsätzen über Studioproduktionen bis hin zu AR/VR-Workflows.

Lifto HP: Motorisierte Hubsäule mit neuer Steuereinheit

Die motorisierte Hubsäule Lifto HP erhält eine neue universelle Steuereinheit, die PTZ-Controller von Sony, Panasonic, Canon und Skaarhoj direkt einbindet. Die Einheit lässt sich per V-Mount-Akku oder Netzstrom betreiben und verfügt über PoE+-Unterstützung — sie versorgt damit nicht nur die Lifto-Motoren, sondern auch die angeschlossene PTZ-Kamera selbst. Bis zu 100 Preset-Positionen mit einstellbarer Abrufgeschwindigkeit lassen sich über das Onboard-Display speichern. Fußpedal-Steuerung und LAN-Integration runden das System ab.

Master 30 OB: Fluidkopf für den Außeneinsatz

Der Master 30 OB ist explizit für Sport- und AÜ-Produktionen konzipiert.

Er bringt eine große V-förmige Kameraplatte für schnelles Mounting mit, einen ±90°-Neigungsbereich sowie Cartonis kontinuierliches Fluid-Drag-System mit stufenloser Gegengewichtseinstellung. Der flache Mitchell-Sockel lässt sich optional mit einem 150-mm-Bowl-Adapter kombinieren. Ergonomische Bremshebel, Präzisionsregler und digitale Anzeigen sollen das Setup unter Live-Produktionsbedingungen beschleunigen.

Mixo 21: Fluidkopf für gemischte Workflows

Der Mixo 21 kombiniert Cartonis patentiertes stufenloses Gegengewichtssystem mit einem neu entwickelten 7-stufigen Fluid-Drag-Mechanismus. Der Traglastbereich reicht vom balancierten Smartphone-Setup bis zu vollausgerüsteten ENG-Kameras mit 21 kg — was den Kopf für ein breites Einsatzspektrum qualifiziert: Live-Sport, Breaking News, Dokumentarfilm. Erhältlich mit 100-mm-Bowl.

Ragno Pod: Kameraerhöhung für Events und News

Der Ragno Pod interpretiert den klassischen Camera Riser neu, und zwar als tragbare Tripod-Erhöhungsplattform. Mit über 629 mm Höhengewinn ermöglicht er freie Sichtachsen über Menschenmengen und Hindernisse. Die maximale Nutzlast liegt bei 100 kg, eine separate faltbare Anti-Rutsch-Plattform für den Operator trägt bis zu 150 kg. Das System soll sich binnen Minuten aufbauen lassen und kommt mit einer gepolsterten Transporttasche — kompakt genug für den Kofferraum.

E-Jibo: Encoder-Jib für AR und VR

Das E-Jibo rüstet Cartonis kompaktes Jib-System mit integrierten Encodern für präzises Motion-Tracking nach. Mit einer Winkelauflösung von 4,1 Millionen Counts pro Umdrehung (22 Bit) liefert es positionsgenaue Daten für Virtual-Production-Workflows. Das System ist kompatibel mit Tracking-PTZ-Kameras sowie Cartonis eigenen E-Heads (E-Sensor, E-Master 30, E-Lambda 25) und überträgt Tracking-Daten via Cartoni VR Box 2.0 oder Miraxyz RigFX. Traglast: bis zu 20 kg.