PTZ-Kameras: Partnerschaft zwischen Canon und Ross Video

Die PTZ-Kameras Canon CR-N700 und CR-N500 können innerhalb der Ross-Workflows betrieben und zusammen mit Ross-Produktionstechnologien wie DashBoard, OverDrive, Ross Robotics, Vision[Ai]ry und Quorum betrieben werden. Damit können Sender und Live-Produktionsteams diese PTZ-Kameras in ihre Arbeitsabläufe integrieren und dabei Robotik- und Automatisierungssysteme von Ross Video ohne Verlust der Bildqualität auch für Remote-Produktionen nutzen.

Die PTZ-Kameras CR-N700 und CR-N500 von Canon unterstützen High-End-Broadcast-Produktionen in 4K, sie haben einen 1-Zoll-Sensor, Genlock, NDI®-Unterstützung, optische Bildstabilisierung und liefern FreeD-Tracking-Daten für AR/VR-Projekte. Das Modell CR-N700 unterstützt zudem 12G-SDI-Konnektivität.

»Durch die Kombination von Canons Bildgebungs-Know-how mit den Robotik- und Automatisierungs-Workflows von Ross Video bieten wir eine sendefertige PTZ-Lösung für moderne Produktionsumgebungen«, fasst Gina Witzke, Produktmanagerin für Kamerabewegungssysteme bei Ross Video, zusammen.

»Die Kombination von Canons Stärken im Bereich der Hochleistungsbildgebung mit den herausragenden Robotik- und Automatisierungssystemen von Ross Video wird neue Möglichkeiten eröffnen. Unser Fokus liegt darauf, die Videoproduktion auf ein höheres Niveau zu heben, die Produktivität am Set zu steigern und gleichzeitig eine außergewöhnliche Bildqualität zu liefern«, sagt Noriyuki Honda, Deputy Unit Executive, IMG Business Unit 1, Imaging Business Operations.