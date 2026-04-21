DZOFilm: Anamorphoten unter 700 Gramm

Die elliptische Blende reproduziert das für 2x-Anamorphot-Objektive charakteristische Waterfall-Bokeh, während die vordere zylindrische optische Struktur anamorphotische Verzerrungen (»Fat-Face« z.B. bei größeren Squeeze-Verhältnissen) minimiert und einen konsistenten Squeeze vom Nahbereich bis unendlich gewährleistet. Dadurch entfällt die Squeeze-Korrektur in der Post. Das Flare-Verhalten ist organisch, wobei horizontale Streifen je nach Lichteinfall und -intensität durch ein Farbspektrum wandern. Dies bietet Kameraleuten einen Objektivcharakter, der sich mit der Aufnahme verändert, anstatt eine wiederholbare optische Signatur zu erzeugen.

Die drei Optiken der Serie haben einen Frontdurchmesser von 80 mm und werden standardmäßig mit einem PL-Mount geliefert. EF-, E- und L-Mount-Adapter sind separat über das Octopus-Adapter-Mount-System erhältlich. Der kurze Flanschabstand unterstützt nach hinten montierte Drop-in-VND-Filteradapter und deckt sowohl PL-Mount-Kinokameras als auch spiegellose Systeme ab.

Mit einem Gewicht unter 700 Gramm und den einheitlichen Abmessungen wird der Wechsel zwischen den drei Objektiven ohne Neujustierung möglich. Der optimierte Schwerpunkt reduziert die Belastung des Gimbal-Motors. Die Serie ist mit dem Ronin 4D LiDAR-Fokussystem für den Autofokus mit manuellen Kinoobjektiven kompatibel.

Die Brennweiten 32 mm, 45 mm und 75 mm haben eine Blendenöffnung von T2.1. Die Naheinstellgrenze liegt zwischen 48 cm und 78 cm. Ab Anfang Mai werden die Optiken einzeln für je 949 € und das Dreier-Set für 2.499 € bei autorisierten Händlern angeboten.



