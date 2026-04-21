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Matrox: Remote produzieren mit Partnern

Matrox demonstriert mit Partnern die Live-Signalkette einer Remote-Produktion mit Monarch Edge im Zeitalter softwaredefinierter Infrastrukturen für Broadcast-Workflows.
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Origin-Präsentation am Matrox-Stand.

Matrox zeigt das asynchrone Medien-Framework Origin als Grundlage für die Vision der Dynamic Media Facility (DMF) der European Broadcasting Union (EBU). Das System läuft auf Standard-IT – vor Ort oder in der Clou. Maßgeschneiderte Hardware wird durch getaktete, synchrone Protokolle wie ST 2110 oder SDI verbunden und durch verteilte Mediendienste in COTS-Umgebungen betrieben. Matrox Origin Fabric ist eine MXL-kompatible, unkomprimierte Medienaustauschschicht, die eine sichere Nutzung von Inhalten über Herstellergrenzen hinweg ermöglicht. Dieses Konzept ermöglicht Workflows mit geringer Latenz, hoher Ausfallsicherheit und hoher Skalierbarkeit, so dass DMF weit über den reinen Transport hinaus operationalisiert werden kann.

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Matrox Monarch Edge im Multikamera-Workflow

Zu den IP-basierten Produktionswerkzeugen von Matrox Video für Live-Workflows gehören:

• Monarch Edge für Encoding und Decoding mit geringer Latenz in Remote-Produktions- und -Verteilungs-Workflows
• ConvertIP für die latenzfreie Überbrückung zwischen SDI- und ST 2110/IPMX-Workflows
• das Mehrkanal-4K-IP-Gateway Vion für Encoding, Decoding, Transcoding und Cross-Conversion in Live- und Cloud-Produktionsumgebungen
• Avio 2, ein ST 2110/IPMX- und NMOS-fähiger IP-KVM-Extender

©NonkonformGemeinsam mit Dejero, Eutelsat, Ross Video, Clear-Com und GlobalM demonstriert Matrox eine Live-Signalkette quer durch die Messehalle und codiert sowie transportiert Feeds mit einer Latenz von weniger als einer Sekunde über eine robuste, netzwerkübergreifende Umgebung. Dieser Live-Workflow verdeutlicht das Zusammenlaufen von Remote-Produktions-Workflows mit Partnern.

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