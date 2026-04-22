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Laowa auf der NAB: Makro, Broadcast und Sonden

Laowa zeigt neue Broadcast-Optiken und die nach eigenen Angaben »weltweit ersten parfokalen Super-Makro-Zooms«.
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Die neuen parfokalen Zooms der Axon-Serie.

Das Axon 45 mm f/2,8 Ultra-Makro 1–5x APO und das Axon 17,5 mm f/1,7 5–10x Ultra-Makro APO halten im gesamten Zoombereich die Schärfe im gewählten Bereich, so dass beim Zoomen nicht nachfokussiert werden muss. So kann – konstanter Abstand zwischen Kamera und Motiv vorausgesetzt – ohne das Risiko von »Linsenkollisionen« oder Schattenwürfen auf das Motiv – von 1x auf 5x bzw. von 5x auf 10x gezoomt werden. Dies ist u.a. wichtig für medizinische und wissenschaftliche Kinematografie.

Ebenfalls als parfokale Optiken konzipiert sind die Broadcast-Zoom Ultima 25–180 mm T3.8 FF mit konstanter Blende und unterdrücktem Fokus-Breathing. 24fache Vergrößerung bietet das Ultima 25–600 mm T4 S35 mit gleichen Eigenschaften.

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Broadcast-Objektiv der Ultima-Serie.

Serienreif sind nun die 2005 als Prototypen vorgestellten Sonden-Zooms 15–24 mm T8 und 15–35 mm T12 für flüssige Zoomeffekte mit präziser Perspektivsteuerung. Die Objektive gelangen dank ihres langen, röhrenförmigen Tubus in enge und schwer zugängliche Räume und können – auch mit Motioncontrol – bei Highend-Produktionen eingesetzt werden.

 

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