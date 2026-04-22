Anzeige

©Nonkonform
Equipment

Referenzkopfhörer mit Tiefenwirkung

Der geschlossene HD 480 Pro bietet eine besonders präzise Basswiedergabe und ergänzt die Spitze der Profi-Kopfhörer von Sennheiser neben dem offenen HD 490 Pro.

Die mehrstufige passive Geräuschabschirmung und bequeme Ohrpolster mit weichen Aussparungen für Brillenbügel sorgen für die erforderliche präzise Abdichtung. Designmaßnahmen (»Vibration Attenuation System«) eliminieren unerwünschte Vibrationen, Reflexionen und Verzerrungen und bewahren so die Klarheit des Audiosignals. Dabei werden patentierte Technologien von Sennheiser angewendet. Die ultraleichten Schwingspulen des HD 480 Pro sorgen für eine bemerkenswert authentische und dynamische Wiedergabe. Daher empfiehlt Sennheiser Produzenten, Mixern, Musikern, Toningenieuren den HD 480 Pro für alle Szenarien beim Monitoring, in der Produktion, bei Aufnahme und Abmischungen.

©NonkonformDas abnehmbare Kabel kann links oder rechts in den HD 480 Pro gesteckt werden, so dass das Kabel z.B. bei Soloaufnahmen von Instrumenten nicht stört. Zudem sind die Ohrmuscheln mit Braille-Markierungen versehen.

»Die Ohrpolster sind unglaublich weich. Hinzu kommt die Räumlichkeit des Klangs. Es fühlte sich an, als hätte die Musik Tiefe und Raum um sich herum. Zwei Dinge fielen mir sofort auf. Die räumliche Qualität des Klangs macht es viel einfacher zu verstehen, wo sich alles im Mix befindet. Während der Aufnahme konnte ich meine eigene Stimme mit dieser echten Klarheit und Räumlichkeit hören. Dadurch wurde das Singen tatsächlich natürlicher und einfacher«, berichtet Nao Yoshioka, Sängerin und Songwriterin.

HD 490 Pro oder HD 480 Pro?

»Unsere Entwickler_innen haben akribisch daran gearbeitet, den Klang des geschlossenen HD 480 Pro so nah wie möglich an den des offenen HD 490 Pro heranzubringen. Welches Modell die bessere Wahl ist, hängt wirklich davon ab, wie man arbeitet«, erklärt Gunnar Dirks, Senior Product Manager für Profi-Kopfhörer. »Der offene HD 490 Pro eignet sich ideal für das Mixing in ruhigen Umgebungen, während ich den geschlossenen HD 480 Pro für Anwendungen empfehlen würde, wo du eine gute Abschirmung benötigst, zum Beispiel, wenn du deinen Gesang direkt bei der Aufnahme monitoren möchtest, als FOH-Referenz oder wenn du einen Raum gemeinsam mit anderen nutzt.«

© Sennheiser

Sennheiser patentierte das gewendelte Teil in der Nähe des Ohrmuschelanschlusses; es verhindert, dass Kabelgeräusche in die Ohrmuscheln gelangen.

Der HD 480 Pro ist für 399 Euro (UVP) erhältlich. Mitgeliefert werden Recording-Ohrpolster, ein drei Meter langes Spiralkabel und eine Transporttasche. Als HD 480 Pro Plus für 439 Euro ist ein Case statt der Tasche enthalten.

Technische Daten HD 480 Pro

  • © SennheiserWandlerprinzip: dynamisch
  • Wandlerdurchmesser: 38 mm
  • Frequenzgang: 3 bis 28.700 Hz (-10 dB)
  • Empfindlichkeit: 107 dB SPL (bei 1 kHz/1 Vrms ); 98 dB (bei 1 kHz, 1 mW)
  • Max. Schalldruckpegel: 130 dB (1 kHz, 5 % THD)
  • Klirrfaktor: <0,5 % (bei 1 kHz, 100 dB SPL)
  • Impedanz: 130 Ohm (1 kHz)
  • Nennleistung: 300 mW (100 h, Rauschen gemäß IEC 60268)
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C im Betrieb; -25 °C bis +70 °C bei
  • Lagerung
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 %, nicht kondensierend im Betrieb; 10 bis 90 % bei Lagerung
  • Gewicht: 272 g (ohne Kabel)
Sponsoren NAB-News 2026
KopfhörerNABNAB2026Sennheiser
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Canon mit neuer Zoom-Optik und PTZ-Controller ©BebobBebob mit Trade-In-Aktion für VmicroC-Akkus BCE verwaltet Assets mit Perfect Memory Sennheiser – vorwiegend drahtlos

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved