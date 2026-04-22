Referenzkopfhörer mit Tiefenwirkung

Die mehrstufige passive Geräuschabschirmung und bequeme Ohrpolster mit weichen Aussparungen für Brillenbügel sorgen für die erforderliche präzise Abdichtung. Designmaßnahmen (»Vibration Attenuation System«) eliminieren unerwünschte Vibrationen, Reflexionen und Verzerrungen und bewahren so die Klarheit des Audiosignals. Dabei werden patentierte Technologien von Sennheiser angewendet. Die ultraleichten Schwingspulen des HD 480 Pro sorgen für eine bemerkenswert authentische und dynamische Wiedergabe. Daher empfiehlt Sennheiser Produzenten, Mixern, Musikern, Toningenieuren den HD 480 Pro für alle Szenarien beim Monitoring, in der Produktion, bei Aufnahme und Abmischungen.

Das abnehmbare Kabel kann links oder rechts in den HD 480 Pro gesteckt werden, so dass das Kabel z.B. bei Soloaufnahmen von Instrumenten nicht stört. Zudem sind die Ohrmuscheln mit Braille-Markierungen versehen.

»Die Ohrpolster sind unglaublich weich. Hinzu kommt die Räumlichkeit des Klangs. Es fühlte sich an, als hätte die Musik Tiefe und Raum um sich herum. Zwei Dinge fielen mir sofort auf. Die räumliche Qualität des Klangs macht es viel einfacher zu verstehen, wo sich alles im Mix befindet. Während der Aufnahme konnte ich meine eigene Stimme mit dieser echten Klarheit und Räumlichkeit hören. Dadurch wurde das Singen tatsächlich natürlicher und einfacher«, berichtet Nao Yoshioka, Sängerin und Songwriterin.

HD 490 Pro oder HD 480 Pro?

»Unsere Entwickler_innen haben akribisch daran gearbeitet, den Klang des geschlossenen HD 480 Pro so nah wie möglich an den des offenen HD 490 Pro heranzubringen. Welches Modell die bessere Wahl ist, hängt wirklich davon ab, wie man arbeitet«, erklärt Gunnar Dirks, Senior Product Manager für Profi-Kopfhörer. »Der offene HD 490 Pro eignet sich ideal für das Mixing in ruhigen Umgebungen, während ich den geschlossenen HD 480 Pro für Anwendungen empfehlen würde, wo du eine gute Abschirmung benötigst, zum Beispiel, wenn du deinen Gesang direkt bei der Aufnahme monitoren möchtest, als FOH-Referenz oder wenn du einen Raum gemeinsam mit anderen nutzt.«

Der HD 480 Pro ist für 399 Euro (UVP) erhältlich. Mitgeliefert werden Recording-Ohrpolster, ein drei Meter langes Spiralkabel und eine Transporttasche. Als HD 480 Pro Plus für 439 Euro ist ein Case statt der Tasche enthalten.

Technische Daten HD 480 Pro

Wandlerprinzip: dynamisch

Wandlerprinzip: dynamisch Wandlerdurchmesser: 38 mm

Frequenzgang: 3 bis 28.700 Hz (-10 dB)

Empfindlichkeit: 107 dB SPL (bei 1 kHz/1 V rms ); 98 dB (bei 1 kHz, 1 mW)

); 98 dB (bei 1 kHz, 1 mW) Max. Schalldruckpegel: 130 dB (1 kHz, 5 % THD)

Klirrfaktor: <0,5 % (bei 1 kHz, 100 dB SPL)

Impedanz: 130 Ohm (1 kHz)

Nennleistung: 300 mW (100 h, Rauschen gemäß IEC 60268)

Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C im Betrieb; -25 °C bis +70 °C bei

Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 %, nicht kondensierend im Betrieb; 10 bis 90 % bei Lagerung

Gewicht: 272 g (ohne Kabel)