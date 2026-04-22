Anzeige

Equipment

Speicher-News von Sandisk

Der Speicherspezialist stellte neue Speicherkarten mit Kapazitäten bis zu 4 Terabyte vor.

Die neuen Produkte sind auf den zunehmenden Bedarf an Speichermedien für 6K, 8K und High-Bitrate-Aufnahmen ausgerichtet und bieten neben höheren Kapazitäten eine konstant hohe Leistung für zuverlässige Workflows.

© Sandisk

Die neuen CFexpress-Karten.

Die Extreme PRO CFexpress 4.0 Type B Card erreicht mit Blick auf High-Bitrate-Videoaufnahmen Lesegeschwindigkeiten bis zu 3.700 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 3.500 MB/s. Die Kapazitäten bis 4 TB ermöglichen längere Aufnahmen und High-Speed-Drehs bis zu 12K-Auflösung. Die Karten sind ab Juni verfügbar.

© SandiskExtreme PRO SDXC UHSII V90. Die V90-Karten unterstützen 8K-Video mit dauerhaft hohen Schreibgeschwindigkeiten bei Kapazitäten von bis zu 2 TB. Eine 2-TB-Karte speichert über 1.118 Minuten 8K-Video mit 30 fps. Sie werden mit Lesegeschwindigkeiten bis 310 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis 305 MB/s (512 GB–2 TB) angegeben und sind bereits im Handel erhältlich.

© SandiskDie Extreme PRO SDXC UHS-II V60 Card ist ab Juni mit Kapazitäten von 256 GB bis 2 TB lieferbar. Die Serie ist für ambitionierte Anwender und professionelle Fotografen und Videografen konzipiert, die 6K-Videos und hochauflösende Fotos aufnehmen. Die Lesegeschwindigkeiten werden mit bis 300 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis 250 MB/s angegeben.

Sponsoren NAB-News 2026
NABNAB2026SanDiskSpeicherkarte
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©SandiskKompakter Flash-Speicher: Sandisk Extreme Fit SanDisk: Speicherkarten verfügbar Neue SanDisk- und SanDisk-Pro-Lösungen Praxistest SSD-Speicher: Sandisk SSD Pro-G40

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved