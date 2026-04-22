Speicher-News von Sandisk

Die neuen Produkte sind auf den zunehmenden Bedarf an Speichermedien für 6K, 8K und High-Bitrate-Aufnahmen ausgerichtet und bieten neben höheren Kapazitäten eine konstant hohe Leistung für zuverlässige Workflows.

Die Extreme PRO CFexpress 4.0 Type B Card erreicht mit Blick auf High-Bitrate-Videoaufnahmen Lesegeschwindigkeiten bis zu 3.700 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 3.500 MB/s. Die Kapazitäten bis 4 TB ermöglichen längere Aufnahmen und High-Speed-Drehs bis zu 12K-Auflösung. Die Karten sind ab Juni verfügbar.

Extreme PRO SDXC UHS–II V90. Die V90-Karten unterstützen 8K-Video mit dauerhaft hohen Schreibgeschwindigkeiten bei Kapazitäten von bis zu 2 TB. Eine 2-TB-Karte speichert über 1.118 Minuten 8K-Video mit 30 fps. Sie werden mit Lesegeschwindigkeiten bis 310 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis 305 MB/s (512 GB–2 TB) angegeben und sind bereits im Handel erhältlich.

Die Extreme PRO SDXC UHS-II V60 Card ist ab Juni mit Kapazitäten von 256 GB bis 2 TB lieferbar. Die Serie ist für ambitionierte Anwender und professionelle Fotografen und Videografen konzipiert, die 6K-Videos und hochauflösende Fotos aufnehmen. Die Lesegeschwindigkeiten werden mit bis 300 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis 250 MB/s angegeben.