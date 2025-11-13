Kompakter Flash-Speicher: Sandisk Extreme Fit

Sandisk präsentiert ein kleines 1 TB-USB-C-Flash-Laufwerk – ein leistungsstarker USB-C-Speicher für alle, die unterwegs mehr Speicher und Mobilität brauchen.

Sandisk präsentiert das Sandisk Extreme Fit USB-C-Flash-Laufwerk – das weltweit kleinste 1 TB-USB-C-Flash-Laufwerk. Als

»Plug-and-Stay«-Speicher konzipiert, ermöglicht es eine Speichererweiterung von Laptops und Tablets. Mit schnellen Datenübertragungen und bis zu 1 TB Kapazität lässt sich der Gerätespeicher nahtlos erweitern.

Da schlanke USB-C-Laptops und -Tablets mittlerweile eine zentrale Rolle für mobiles Arbeiten und Lernen spielen, benötigen Nutzer kompakte Lösungen, die mit ihrem hohen Arbeitstempo und ihren Speicheranforderungen Schritt halten können, so der Hersteller. Der Sandisk Extreme Fit USB-C Flash Drive bietet einen hochkapazitiven Speicher, der diese Anforderung bedient.

Highlights

Ultrakompakt: Das weltweit kleinste 1 TB-USB-C-Flash-Laufwerk – entwickelt, um eingesteckt zu bleiben.

Schnelle Transfers: Lesegeschwindigkeit bis zu 400 MB/s Lesen (128 GB–1 TB), 300 MB/s beim 64-GB-Modell.

Einfache Sicherung: Verwaltung & Wiederherstellung mit der Sandisk Memory Zone App für Windows und Mac-Geräte.

Vielseitig einsetzbar: Kompatibel mit Laptops, Tablets und weiteren USB-C-Geräten.

Verfügbarkeit & Preise

Sandisk Extreme Fit ist ab sofort erhältlich.

64 GB: 11,99 Euro; 128 GB: 17,99 Euro; 256 GB: 28,99 Euro; 1 TB: 96,99 Euro.