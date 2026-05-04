Matrox Origin in der Cloud-Architektur von Amagi

Für Broadcaster und Medienunternehmen bietet das die erforderliche Flexibilität für den Übergang zu softwaredefinierten, dynamisch orchestrierten Umgebungen, die die Komplexität reduzieren, die Skalierbarkeit verbessern und neue betriebliche Effizienzgewinne erreichen. Diese passen sich zugleich nahtlos an neue Branchenmodelle wie die Dynamic Media Facility (DMF)-Initiative an. Matrox Origin stellt dabei eine hochflexible und in Echtzeit skalierbare Kernstruktur für die cloudbasierte Videopipeline von Amagi bereit.

»Gemeinsam ermöglichen wir Broadcaster, alte Beschränkungen hinter sich zu lassen und zu flexibleren, softwaredefinierten Abläufen überzugehen, die sich in Echtzeit anpassen lassen«, erläutert Francesco Scartozzi, VP of Sales and Business Development bei Matrox Video.

»Bei Amagi setzen wir uns dafür ein, Innovationen im Rundfunk durch Cloud-Transformation voranzutreiben«, sagte Srividhya Srinivasan, Mitbegründerin und Chief Technology Officer bei Amagi. »Die Nutzung der Videopipeline-Funktionen von Matrox Origin ermöglicht es uns, unser technologisches Kernframework zu erweitern und hochflexible, skalierbare Abläufe zu unterstützen.«