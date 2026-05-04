Anzeige

Equipment

Matrox Origin in der Cloud-Architektur von Amagi

Die strategische Partnerschaft soll die softwaredefinierte Content-Bearbeitung mit Matrox Origin und die Cloud-Produktion mit Amagi verbinden, um hochskalierbare Workflows zu ermöglichen.

Für Broadcaster und Medienunternehmen bietet das die erforderliche Flexibilität für den Übergang zu softwaredefinierten, dynamisch orchestrierten Umgebungen, die die Komplexität reduzieren, die Skalierbarkeit verbessern und neue betriebliche Effizienzgewinne erreichen. Diese passen sich zugleich nahtlos an neue Branchenmodelle wie die Dynamic Media Facility (DMF)-Initiative an. Matrox Origin stellt dabei eine hochflexible und in Echtzeit skalierbare Kernstruktur für die cloudbasierte Videopipeline von Amagi bereit.

© amagi

Srividhya Srinivasan.

»Gemeinsam ermöglichen wir Broadcaster, alte Beschränkungen hinter sich zu lassen und zu flexibleren, softwaredefinierten Abläufen überzugehen, die sich in Echtzeit anpassen lassen«, erläutert Francesco Scartozzi, VP of Sales and Business Development bei Matrox Video.

Francesco Scartozzi.

»Bei Amagi setzen wir uns dafür ein, Innovationen im Rundfunk durch Cloud-Transformation voranzutreiben«, sagte Srividhya Srinivasan, Mitbegründerin und Chief Technology Officer bei Amagi. »Die Nutzung der Videopipeline-Funktionen von Matrox Origin ermöglicht es uns, unser technologisches Kernframework zu erweitern und hochflexible, skalierbare Abläufe zu unterstützen.«

 

 

Sponsoren NAB-News 2026
amagiMatroxMatrox OriginNABNAB2026
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©NonkonformMatrox: Remote produzieren mit Partnern ©MatroxMatrox Origin Fabric für OEM-Kunden Matrox Origin für Broadcast-Anwendungen Matrox: Live-Produktionen in der Cloud ohne Kompromisse

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

GoPro: Mission 1 Series mit 8K und MFT-Wechselobjektiven

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

Post NAB Show

SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.
Zürich
20. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved