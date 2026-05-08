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Dzjinius präsentiert All-in-one-Produktionsmanagement auf der MPTS 2026

Die Plattform für integriertes Workflow-Management zeigt gemeinsam mit RTÉ, wie Broadcaster Komplexität reduzieren können.

Auf der MPTS 2026 (13.–14. Mai, Olympia London) stellt dzjinius seine zentralisierte Produktionsmanagement-Plattform vor. und zeigt, wie Broadcaster und Produktionsfirmen fragmentierte Einzellösungen durch eine integrierte Umgebung ersetzen können, die Scheduling, Budgetierung, Skriptentwicklung, Casting, Callsheets und Reporting unter einem Dach vereint.

©DzniniusITV Studios nutzt die Plattform für »Coronation Street« und »Emmerdale«, Lime Pictures für »Hollyoaks«, RTÉ für »Fair City« sowie Warner Bros. Dzjinius setzt dabei auf eine modulare Architektur, die einen schrittweisen Einstieg ermöglicht – Kunden können mit den dringendsten Funktionen beginnen und die Plattform bedarfsgerecht erweitern. Offene APIs erlauben die Anbindung von Drittlösungen und fördern ein wachsendes Technologie-Ökosystem.

Ein gemeinsames Seminar mit RTÉ unter dem Titel »Turning Complexity into Creative Power« beleuchtet anhand konkreter Praxiserfahrungen, wie eine einheitliche Plattform abteilungsübergreifende Reibungsverluste abbaut und Kreativteams in News, Sport, Drama und Entertainment wieder Freiraum für ihre eigentliche Arbeit verschafft.

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