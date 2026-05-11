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Eizo senkt Preise für ColorEdge-Monitore CS2740 und CS2731

Gegen den Trend: Der japanische Monitorspezialist macht zwei seiner meistgefragten 27-Zoll-Modelle dauerhaft günstiger.
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Eizo senkt die Preise.

Während Preiserhöhungen in der Branche zur Normalität geworden sind, geht Eizo den entgegengesetzten Weg: Die UVPs für den ColorEdge CS2740 und den ColorEdge CS2731 sinken ab sofort dauerhaft – um rund 8 bzw. 11 Prozent.

  • Der CS2740 (27 Zoll, 4K, USB-C) kostet künftig 1.454 € statt bisher 1.583 € (inkl. MwSt.) und richtet sich an Foto-, Video- und Content-Profis, die hohe Pixeldichte mit flexibler Konnektivität kombinieren wollen.
  • Der CS2731 (27 Zoll, WQHD, USB-C/HDMI/DisplayPort) ist ab 1.009 € statt 1.135 € erhältlich – ein Arbeitstier für Design- und Bildbearbeitungsprofis, die Wert auf Ergonomie und homogene Farbdarstellung legen, aber auf 4K verzichten können.

Beide Modelle sind hardwarekalibrierbar, decken Adobe RGB und P3 nahezu vollständig ab und werden mit fünf Jahren Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch geliefert. Damit adressiert Eizo nicht nur den Einstieg in farbverbindliche Workflows, sondern auch die Investitionssicherheit im laufenden Betrieb.

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