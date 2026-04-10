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Eizo ColorEdge CS3200X – neues Topmodell der CS-Serie

Mit dem ColorEdge CS3200X erweitert Eizo die CS-Serie um ein neues Topmodell. Der 31,5-Zoll-Grafik-Monitor bietet 4K-UHD-Auflösung kombiniert visuelle Verlässlichkeit mit reichlich Platz.
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Der CS3200X ist das neue Topmodell der CS-Serie.

Präzision mit zahlreichen vorkalibrierten Presets für gängige Branchenstandards, modernes Design mit ultra-schmalem Gehäuserahmen und die mitgelieferte Lichtschutzblende machen den CS3200X zu einem attraktiven Gesamtpaket für professionelle Workflows, betont Eizo. Mit seiner großzügigen 31,5-Zoll-Bilddiagonale und der 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) bietet er reichlich Platz, um sowohl Bildinhalte als auch User-Interfaces, Werkzeuge oder die Timeline übersichtlich und in ausreichender Größe darzustellen.

Vorkalibrierte Presets: passende Farbräume für Foto, Video und Design

Der CS3200X deckt 99 % des Adobe-RGB-Farbraums und 96 % von DCI-P3 ab. Eizo sieht den Monitor in den Bereichen Bildbearbeitung, Videopostproduktion, Color-Grading und Print.

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Für das Gehäuse kommen Kunststoffe mit Recyclinganteil zum Einsatz.

Vorkalibrierte Presets für Adobe-RGB, DCI-P3 und BT.709 ermöglichen einen schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Produktionsstandards. Ein Display P3-Preset gewährleistet eine konsistente Bilddarstellung im Zusammenspiel mit mobilen Rechnern wie einem MacBook, Smartphones oder Tablets. Dank Presets für EOTFs Hybrid Log-Gamma (HLG) und Perceptual Quantization (PQ) lässt sich der CS3200X außerdem nahtlos in professionelle HDR-Workflows integrieren

Rahmenloses Design und leiser Betrieb

Das neue dreiseitig rahmenlose Design sorgt für eine moderne Arbeitsumgebung und spart Platz auf dem Schreibtisch. Im Mehrschirmbetrieb sorgt der schmale Rahmen für ein immersiveres Gesamtbild. Zusätzlich verzichtet der CS3200X vollständig auf aktive Lüfter – ideal für ruhige Arbeitsplätze und Grading-Suites.

Konnektivität

Via USB-C überträgt der Monitor Bildsignal, USB-Daten und bis zu 70 Watt Ladeleistung durch ein einziges Kabel – perfekt für Kreative, die zwischen Laptops und verschiedenen Workstations wechseln.
Zusätzlich stehen HDMI und DisplayPort zur Verfügung. Der integrierte KVM-Switch ermöglicht die komfortable Nutzung von USB-Zubehör, indem z. B. Webcam, Audiointerface, Maus und Tastatur automatisch mit dem gerade aktiven Quellrechner verknüpft werden.

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Die Monitor-Ports.

Als erstes Modell der CS-Serie bietet der CS3200X zudem die von der CG-Serie bekannte Funktion Sync Signal: Helligkeit, Gamma und Farbraum werden automatisch an die Metadaten des eingehenden Signals angepasst. Dies reduziert manuelle Einstellungen und sorgt für konsistente Arbeitsbedingungen beim Wechsel zwischen SDR und HDR oder unterschiedlichen Farbräumen. So reduziert Sync Signal die Gefahr von Umstellungsfehlern, spart Zeit und sorgt für konsistente Bildbeurteilung.

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Die Lichtschutzblende ist inklusive.

Lichtschutzblende

Der CS3200X ist das erste Modell der CS-Serie, das serienmäßig mit einer magnetischen Lichtschutzblende ausgeliefert wird. Sie lässt sich schnell und einfach anbringen und reduziert störende Reflexionen.

Features in Kürze
  • 31,5-Zoll-4K-UHD-Display mit 3840 × 2160 Bildpunkten
  • 99 % Adobe RGB und 96 % DCI-P3 Farbraumabdeckung
  • 350 cd/m² Maximalhelligkeit, Kontrast 1300:1
  • 16-Bit-Look-Up-Table (LUT) mit 10-Bit-Bilddarstellung
  • Digital Uniformity Equalizer (DUE) für perfekte Leuchtdichteverteilung und Farbreinheit
  • Zahlreiche vorkalibrierte Presets für unterschiedlichste Anwendungsgebiete
  • Verlustfreie Hardwarekalibrierung mit ColorNavigator 7 und externen Sensoren
  • USB-C-Eingang (DisplayPort-Signal und bis zu 70 Watt Power Delivery)
  • USB-Hub mit vier USB-Downstream-Anschlüssen, davon zwei 5Gbps (USB 3) und zwei USB 2, KVM-Switch
  • Sync-Signal-Funktion für automatische Anpassung an Signalparameter
  • Magnetisch befestigte Lichtschutzblende im Lieferumfang
  • 5 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice
Verfügbarkeit

Der ColorEdge CS3200X wird voraussichtlich im Herbst 2026 ausgeliefert. Der genaue Liefertermin kann je nach Region variieren. Auf der NAB wird der Monitor zu sehen sein.

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