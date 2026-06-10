Creamsource präsentiert Vortex2 und Vortex2 Soft

Creamsource hat die Vortex2 Series angekündigt – zwei neue Leuchten, die den CreamOS-Workflow, die Farbwissenschaft und die IP65-Wetterfestigkeit der bestehenden Vortex-Linie in ein kompakteres 160-W-Gehäuse bringen. Vortex2 arbeitet mit einem Abstrahlwinkel von 20°, Vortex2 Soft mit 110° für breitere, weichere Ausleuchtung.

Ohne Yoke bringt es jede Leuchte auf rund sechs Kilogramm – kompakt genug für enge Rigs, dichte Cart-Bestückungen und schnell wechselnde Set-Situationen. Für effizientes Daisy-Chaining und lineare Arrays sind LumenRadio, etherCON sowie Pass-Through-DMX und -Power bereits integriert. Neu hinzugekommen sind ein Zentral-Gooseneck-Mount, mehrere LNX- und 3/8-Zoll-Rigpunkte sowie ein 3-poliger XLR-DC-Eingang für den Batteriebetrieb mit handelsüblichen Akkusystemen. Das Front-Load-Zubehörmontagesystem der Vortex-Soft-Serie ist ebenfalls an Bord.

Farblich setzt Creamsource auf das hauseigene CCMS (Creamsource Colour Management System) mit RRGBBW-LED-Mix, das nativ im CIE-xy-Farbraum arbeitet und eine konsistente Farbintegration mit anderen Vortex-Fixtures gewährleistet. Steuerung erfolgt über die Slyyd-App oder den Creamsource Webserver – identisch mit dem restlichen Vortex-Lineup.

»Wir wollten keine kleinere Version von etwas bauen, nur um eine Lücke im Sortiment zu füllen«, sagt CEO Tama Berkeljon. »Es ging darum, eine Leuchte zu entwickeln, die man ständig in der Nähe haben will.«

Technische Daten

Abstrahlwinkel: 20° (Vortex2), 110° (Vortex2 Soft)

Leistungsaufnahme: 160 W

Schutzart: IP65

Lichtquelle: RRGBBW (Rot + Dunkelrot, Grün, Blau + Königsblau, Weiß)

Befestigung: 8x LNX-Buchsen + 4x 3/8″-Befestigungspunkte mit Innengewinde + Buchse für Mittenbefestigung

Abmessungen (inklusive Halterung): 537,7 x 433,2 x 176,6 mm / 21,17 x 17,06 x 6,95 in. (beide Leuchten)

Gewicht (inklusive Halterung): 7,45 kg / 16,42 lb (Vortex2), 6,97 kg / 15,37 lb (Vortex2 Soft)

Lichtstärkewerte: 3.380 Lux (Vortex2), 680 Lux (Vortex2 Soft) bei 3 m (5600 K, offene Front)

Die Vortex2 Series ist ab sofort bestellbar, die Auslieferung beginnt im August 2026.