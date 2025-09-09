Creamsource Soft LED-Scheinwerfer

Vortex24 Soft nennt der australische Spezialist für professionelle LED-Scheinwerfer aus Sydney sein neuestes Produkt.

Der neue Vortex24 Soft (V24S) ist mit 1.950 Watt und weichem Licht der stärkste Scheinwerfer der Vortex-Serie. Er liefert nativ über 190.000 Lumen und strahlt die doppelte Lichtleistung des vergleichbaren Hard Panels in einem Abstrahlwinkel von 110 Grad aus. Das führt zu mehr nutzbarem Licht im Kernbereich und hellerer Ausleuchtung außerhalb der Achse. Konzipiert als native Soft-Lichtquelle bietet sich der Scheinwerfer an, wenn z.B. in kleinen Räumen die Platzierung nahe an Kamera und Darstellern erforderlich ist. Damit sinkt der Aufwand an Softboxen oder Overhead-Rigs. Der Vortex24 Soft ist in einem schwarzen Gehäuse untergebracht. Scheinwerfer der Vortex-Serie können bei Bedarf mit dem LNX-Mountingsystem schnell zu größeren Installationen verbunden werden.

Hinter der Vortex-Serie steht das CreamOS mit dem Creamsource Colour Management System CCMS, das im CIE-xy-Farbraum arbeitet und auf Grundlage des RRGBBW-LED-Mix für präzise Farbeinstellungen und -konsistenz der gesamten Produktpalette sorgt. Jede Pixelzone ist werkseitig kalibriert; ein Echtzeit-Feedback hält die Farbwerte bei niedrigen Dimmstufen oder wechselnden Temperaturen konstant.

»Beleuchtung ist ein Werkzeugkasten, keine Einheitslösung. Manchmal brauchen Teams Kraft, manchmal Weichheit, oft beides zusammen«, weiß CEO Tama Berkeljon. »Die Stärke des Vortex-Ökosystems besteht darin, diese Wahlmöglichkeit zu bieten, ohne die Komplexität zu erhöhen. Wir halten die Plattform vom Rigging über CreamOS bis hin zum Farbmanagement konsistent.«

Spezifikation:

Ausleuchtwinkel 110° (Half Peak)

Leistungsaufnahme 950 Watt max, 100–240V AC; Standard 20A gesichert

Lichtquelle RRGBBW (red + deep red, green, blue + royal blue, white)

24 Zonen Pixelkontrolle für zielgerichtete Lichteffekte und künstlerische Kontrolle

Rigging: je acht LNX-Mounts und 3/8″ Befestigungspunkte

Wasserfest bei schwierigen Bedingungen (IP65)

Gewicht 49,47 kg, Maße 1.331,8 x 971 x 258 mm inkl. Griffe

Photometrie: 193.837 Lumen, 7.822 lux @ 3m (3200K)

Vortex24 Soft: kostet 16.499 US Dollars (netto). Die Auslieferung beginnt im 4. Quartal. Vorbestellungen werden angenommen.