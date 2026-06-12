Sony bringt zwei neue PTZ-Kameras mit KI-Autoframing und 4K-60p

Sony stellt zwei neue PTZ-Kameras vor, die auf unterschiedliche Einsatzszenarien zugeschnitten sind, aber eine gemeinsame technische Basis teilen: Beide Modelle nutzen einen 1/2,8-Zoll-4K-Sensor mit Sonys Starvis-Technologie für rauscharme Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen, unterstützen 4K-60p sowie einen 10-fachen optischen Zoom – und profitieren von einer überarbeiteten Schwenk-Neige-Mechanik, die abrupte Beschleunigungen und Verzögerungen vermeidet.

Flaggschiff SRG-AS10

PTZ-Auto-Framing: KI-basierte Algorithmik erkennt und verfolgt Motive automatisch und passt den Bildausschnitt kontinuierlich für eine natürliche Komposition an – ohne Kameramann oder Vorkenntnisse.

Ballsport-Modus: Für Basketball-Aufnahmen aus der Totalen erkennt die Kamera das Spielfeld und verfolgt sowohl Spieler als auch den Ball – vollautomatisch und mit präzisem Bildausschnitt.

Mehr-Personen-Framing: Der Bildausschnitt passt sich dynamisch an, um bis zu acht Personen gleichzeitig natürlich ins Bild zu nehmen – ideal für Konferenzen, Podiumsdiskussionen oder Zeremonien.

Starvis-Sensor: Der 1/2,8-Zoll-4K-Sensor mit Sonys Starvis-Technologie liefert auch bei schlechten Lichtverhältnissen rauscharme Bilder; 4K-60p sorgtfür flüssige Bewegungswiedergabe.

Kleinere SRG-XS10

Sie verzichtet auf das KI-Autoframing, bleibt aber ansonsten technisch nah am großen Modell und richtet sich primär an Klassenzimmer, Meetingräume und alltägliche Streaming-Szenarien.

Konnektivitätsseitig sind beide Modelle gut ausgestattet: SDI, HDMI, vorinstalliertes NDI HX2, IP-Streaming via RTSP, RTMP und SRT sowie PoE++-Unterstützung für Strom, Video und Steuerung über ein einziges LAN-Kabel. Eine webbasierte Benutzeroberfläche erlaubt die Bedienung per Browser vom Tablet oder PC.

Beide Kameras sollen Ende 2026 auf den Markt kommen.