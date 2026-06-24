Panavision Primo 65: Klassische Optiken für das 65mm-Format

Das vollständige Set umfasst zwölf Brennweiten von 21mm bis 225mm, alle mit Lichtstärke T2 (die längste Brennweite mit T2.5) und Panavisions proprietärem SP70-Bajonett. Ein einheitlicher Frontdurchmesser von 112,8mm sowie identisch positionierte Fokus- und Blendenringe erleichtern den schnellen Objektivwechsel am Set.

Optisch setzt Panavision auf einen künstlerischen Ansatz statt auf rein mathematische Perfektion: Die Primo 65 liefern den bekannten kontrastreichen Look der Original-Primos, ohne klinisch scharf zu wirken. Gezielte Aberrationen sorgen für eine natürliche, organische Bildanmutung. Das Bokeh ist rund mit leichtem Cat’s-Eye-Effekt an den Bildrändern. Verbesserte Breathing Control macht die Optiken zudem fit für VFX-Workflows. Die Lenses decken neben dem 65mm-Format auch Large-Format- und Super-35-Sensoren ab.

Die Primo-Familie gehört seit den späten 1980ern zu den ikonischsten Optiken Hollywoods – eingesetzt in Produktionen wie »Casino«, »Titanic«, »The Matrix«, »Black Panther«, »The Sopranos« und »Friends«. Die Akademien für Film und Fernsehen honorierten die Serie mit einem Technical Achievement Award, einem Scientific and Engineering Award sowie einem Emmy.

Ergänzend zur neuen Prime-Serie hat Panavision außerdem das 65ZW 20–36mm T4 Wide Zoom eingeführt. Beide Neuheiten sind ausschließlich zur Miete verfügbar.