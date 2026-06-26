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Krotos bringt Video-to-Sound-Plugin für Adobe Premiere

Automatisch synchronisierte Soundeffekte direkt im Schnitt: Krotos-Studio-Abonnenten können das neue Premiere-Pro-Plugin ab sofort nutzen.

Krotos hat sein Plugin »Video to Sound« für Adobe Premiere Pro offiziell veröffentlicht. Das Tool analysiert Footage, identifiziert per Machine Learning relevante Klangelemente und platziert synchronisierte Soundeffekte automatisch auf der Premiere-Pro-Timeline – ohne dass Editoren die Editing-Umgebung verlassen müssen.

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Krotos-Studio-Abonnenten können das neue Premiere-Pro-Plugin ab sofort nutzen.

Der Workflow ist dabei bewusst schlank gehalten: Nutzer definieren In- und Out-Punkte, wählen gewünschte Klangelemente aus, und das Plugin generiert daraus eine synchronisierte Soundlandschaft. Für die Audiowiedergabe greift das System ausschließlich auf professionell aufgenommene Sounds aus der Krotos-eigenen, lizenzfreien Bibliothek zurück – kein KI-generiertes Audio. Laut Hersteller soll das die Qualität und den Realismus der Ergebnisse gegenüber rein KI-synthetisierten Lösungen sicherstellen.

Zum Launch unterstützt das Plugin die Kategorien Ambiences, Whooshes, Transitions, Risers, Impacts und Cloth. Bereits platzierte Sounds lassen sich anschließend zeitsparend gegen Alternativen austauschen, ohne die Synchronisation neu aufbauen zu müssen.

»Video-Editoren stehen unter konstantem Druck, mehr Content in weniger Zeit zu liefern«, sagt Orfeas Boteas, CEO von Krotos. »Mit Video to Sound können Nutzer von stummem Material in wenigen Klicks zu einem professionellen Soundscape gelangen – ohne ihre Editing-Umgebung zu verlassen.«

Video to Sound für Adobe Premiere Pro ist in den Krotos-Studio-Abonnements (Studio, Pro und Max) enthalten und lässt sich über den Adobe Marketplace installieren.

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