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Luka: Unreal-Engine-Plugin für virtuelle Licht- und Kameraplanung

Das neue Plugin verspricht präzise Lichtsimulation ohne tiefe Unreal-Engine-Kenntnisse.
©Arri

Das Arri-Plugin verspricht präzise Lichtsimulation ohne tiefe Unreal-Engine-Kenntnisse.

Luka ist ein neues Plugin für Unreal Engine, das Licht- und Kamerasetups in einer Echtzeit-Umgebung simulierbar macht. Die Lösung richtet sich an ein breites Spektrum von Nutzern – vom Filmstudenten bis zum erfahrenen Gaffer oder Director of Photography – und setzt dabei auf eine intuitive, skalierbare Oberfläche, die auch ohne Vorkenntnisse in Unreal Engine bedienbar ist.

Der Funktionsumfang ist beachtlich: Luka bringt einen umfangreichen und wachsenden Katalog an Arri-Leuchten, Licht-Zubehör, Kameras, Aufnahmeformaten und Objektiven mit. Zusätzlich lassen sich eigene und Drittanbieter-Hardware einbinden. Damit positioniert sich das Plugin als praktisches Planungswerkzeug, das aufwendige physische Testaufbauten reduzieren und Produktionskosten senken soll.


Arri-Video zu Luka.
ArriLichtSoftware / IT
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