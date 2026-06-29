Luka: Unreal-Engine-Plugin für virtuelle Licht- und Kameraplanung

Luka ist ein neues Plugin für Unreal Engine, das Licht- und Kamerasetups in einer Echtzeit-Umgebung simulierbar macht. Die Lösung richtet sich an ein breites Spektrum von Nutzern – vom Filmstudenten bis zum erfahrenen Gaffer oder Director of Photography – und setzt dabei auf eine intuitive, skalierbare Oberfläche, die auch ohne Vorkenntnisse in Unreal Engine bedienbar ist.

Der Funktionsumfang ist beachtlich: Luka bringt einen umfangreichen und wachsenden Katalog an Arri-Leuchten, Licht-Zubehör, Kameras, Aufnahmeformaten und Objektiven mit. Zusätzlich lassen sich eigene und Drittanbieter-Hardware einbinden. Damit positioniert sich das Plugin als praktisches Planungswerkzeug, das aufwendige physische Testaufbauten reduzieren und Produktionskosten senken soll.