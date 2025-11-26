DirectOut präsentiert natives Plugin für Companion-Software

DirectOut hat ein natives Plugin für die Bitfocus Companion-Software vorgestellt. Das neue Tool entstand gemeinsam mit dem Distributor Sphereo und dem erfahrenen Companion-Modulprogrammierer Dorian Meid.

Das Plugin ist kompatibel mit Companion 4.0.0 oder höher und erkennt automatisch Geräte der Prodigy- und Maven-Serien von DirectOut. In Verbindung mit Stream Deck Hardware-Interfaces ermöglicht es eine deutlich erweiterte Gerätesteuerung durch vollständig programmierbare Presets und Parameter.

Die neue Integration bietet Zugriff auf die meisten Prodigy- und Maven-Funktionen, einschließlich Ein-/Ausgabe-Routing, Konfiguration und Statusberichten. Eine besondere Funktion ist der »Learn-Button« für jeden Parameter, der das aktuelle Plugin auslesen und dessen Wert anzeigen kann – hilfreich für Funktionen außerhalb von Presets.

Professionelle Workflow-Optimierung

Companion fungiert als Open-Source-Steuersoftware für verschiedenste Geräte in der Live- und Broadcast-Industrie.

Das System kann mit oder ohne physische Interfaces betrieben werden und ermöglicht die Programmierung von Buttons mit unterschiedlichsten Funktionen – von einfachen Auswahlen bis hin zu komplexen Befehlssequenzen.

Das neue DirectOut-Plugin beinhaltet einen Action Recorder zur Erfassung komplexer Arbeitsabläufe sowie einen Web-Admin-Emulator für Tests ohne Hardware-Controller. Darüber hinaus steht eine Sammlung vordefinierter Presets zur Verfügung, die als Ausgangspunkt für individuelle Anpassungen dienen.

Offene Integration als Unternehmensphilosophie

»Unsere Firmenphilosophie war schon immer die Entwicklung optimierter, zuverlässiger und flexibler Audiolösungen für jede Anwendung«, erklärt Claudio Becker-Foss, Chief Technology Officer von DirectOut.

»Unser neues Companion-Plugin ist ein hervorragendes Beispiel für die Kraft der Drittanbieter-Zusammenarbeit bei der Erreichung dieses Ziels.«

Das positive Feedback auf der IBC im September bestätige die Begeisterung der Industrie für plattformübergreifende Integration, so Becker-Foss.

Verfügbarkeit

Das DirectOut Companion Plugin wurde unter der MIT Open-Source-Lizenz veröffentlicht und kann über das Companion Repository von Bitfocus auf GitHub heruntergeladen werden.