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Manfrotto Uncover: Neue Taschenkollektion für hybride Creator

Mit zwei Rucksäcken und zwei Crossbody-Modellen bringt Manfrotto eine Taschenserie auf den Markt, die sich wandelnden Alltagsanforderungen zwischen Job, Content-Produktion und Reise anpassen soll.
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Uncover gibt es als Messenger Bag …

Manfrotto stellt mit Uncover eine neue Produktlinie vor, die auf die Bedürfnisse von Creators und urbanen Vielreisenden zugeschnitten ist. Zielgruppe sind Nutzer, deren Alltag fließend zwischen Arbeit, Content-Erstellung und Reisen wechselt.

Die Kollektion umfasst vier Modelle in unterschiedlichen Formaten und Kapazitäten: zwei Rucksäcke mit 30 beziehungsweise 24 Litern Volumen sowie eine 12-Liter-Messenger-Bag und eine kompakte 7-Liter-Sling-Variante.

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… oder als Rucksack.

Anders als klassische Kamerataschen sind die Uncover-Produkte auf multiple Einsatzszenarien ausgelegt. Jedes Modell lässt sich laut Hersteller in Sekundenschnelle vom Alltagsbegleiter zum fotobereiten Setup umfunktionieren – bei durchgehend unauffälliger Optik, die sich für Büro, Reise und Freizeit gleichermaßen eignen soll.

Zentrales Element der Rucksäcke ist das SmartLift-Kompartiment in Roll-Top-Bauweise, das sich je nach Beladung erweitern oder komprimieren lässt. Der obere Bereich kann für zusätzliches Equipment oder persönliche Gegenstände vergrößert werden, ein herausnehmbarer Kameraeinsatz ermöglicht den flexiblen Wechsel zwischen Foto- und Alltagsnutzung.

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Die Tasche soll sich für Job und Freizeit gleichermaßen eignen.

Für die Außenhülle kommt TriTex zum Einsatz, ein eigens entwickeltes dreilagiges Gewebe, das Robustheit, Wasserabweisung und urbane Optik vereinen soll. Eine beschichtete Bodenpartie und wasserabweisende YKK-Reißverschlüsse sorgen für zusätzlichen Schutz. Bei der Organisation setzt Manfrotto auf seitlichen Schnellzugriff, ein separates AirTag-Fach sowie ein lasergeschnittenes FlexGrid-Frontpanel, das individuelle Anpassungen mit Zubehör erlaubt, ohne das cleane Erscheinungsbild zu stören.

Für den Tragekomfort sorgen zusätzlich gepolsterte Trageriemen und ein belüftetes Rückenteil – ausgelegt auf längere Nutzung bei Pendelstrecken, Reisetagen oder ausgedehnten Fußwegen.

Nick Tsang, Product Marketing Director bei Manfrotto, erklärt den Ansatz hinter der Linie: Viele Creator würden heute nicht mehr strikt zwischen Arbeit, Privatleben und Content-Produktion trennen. Uncover trage dieser Realität Rechnung: Die verschiedenen Größen und Formate funktionieren sowohl im Arbeitsumfeld als auch im kreativen Einsatz und auf Reisen.

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