NAB2017-Video: 5-Zoll-Touchscreen von SmallHD

SmallHD hat einen neuen 5-Zoll-Monitor im Programm, der für einen Preis von rund 500 US-Dollar viele Funktionen bietet, die man von höherpreisigen Displays her kennt, etwa Waveform, False Color, LUTs. Dale Backus, CTO bei SmallHD, zeigt den kompakten Kamera-Monitor im Video.

Man kennt das von vielen Touchpanels: bei normalem Tageslicht kann man das Bild auf dem Display kaum noch erkennnen. Für einen professionellen Bildschirm und Touchscreen bei Filmaufnahmen macht das vernünftiges Arbeiten unmöglich. Das möchte SmallHD mit einem neuen Monitor ändern. Der 5-Zoll-Touchscreen Focus ist demnach laut Hersteller zwei bis dreimal so hell wie herkömmliche Kamera-LCD-Bildschirme.

Das Gerät nutzt mehr Pixel pro Zoll als das iPad mit Retina-Display und bietet einen einfach zu bedienenden Touchscreen. Mit dem Schwenkarm lässt sich SmallHD Focus bequem an einer digitalen Spiegelreflexkamera oder spiegellosen Kamera befestigen. Der Arm lässt sich um 180° schwenken. Der Arm hat zudem eine Einschubvorrichtung für die einfache Montage von Mikrofonen.

Über das neue Betriebssystem Swipe OS können Nutzer beim Focus eine Reihe professioneller Tools abrufen. So sind zum Beispiel ein Fokusassistent, Waveform, False Color, Pixel Zoom und 3D LUTs über den Touchscreen nutzbar.

Als besonderen Gimmick löst der externe Touchscreen-Monitor ein Problem, das beim Filmen mit Spiegelreflexkameras häufig auftaucht: zu wenig Batterieleistung. An SmallHD Focus ist extern eine Sony L Series Batterie angebracht, mit der auch die Kamera betrieben werden kann. Laut Hersteller kann man so die Kamera bis zu viermal so lange nutzen.

SmallHD nimmt ab Mai Vorbestellungen entgegen, ab Juni soll der Monitor dann zum Preis von rund 500 Dollar geliefert werden.