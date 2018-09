IBC2018: Eizo-Monitor ColorEdge CG279X

Eizo stellt mit dem neuen ColorEdge CG279X das neue Spitzenmodell der 27-Zoll-Klasse vor. Es eignet sich besonders für die Bereiche Video-Postproduction, Druckvorstufe und Bildbearbeitung.

Dank vorinstallierten HDR-Presets für HLG- und PQ-Gamma ist der neue Eizo-Monitor für den professionellen Einsatz in Video-Postproduction, Druckvorstufe sowie Bildbearbeitung optimal ausgestattet. Der verbesserte, eingebaute Sensor mit Validierungsfunktion macht den CG279X besonders interessant fürs Prepress-Umfeld.

Spezialist für Video-Postproduction und Prepress

Die bereits werksseitig vorinstallierten Presets für HLG- und PQ-Gammakurven sollen die wachsende HDR-Nachfrage bedienen. Eizo merkt an, dass aktuell in Postproduction-Workflows oft mit SDR-Monitoren und erst beim Grading mit echten HDR-Referenz-Monitoren wie dem ColorEdge Prominence CG3145 gearbeitet werde. In diesen Workflow füge sich der Eizo ColorEdge CG279X mit seinen zahlreichen Film-Presets perfekt ein. Dank des True-Black-Panels könne der CG279X auch bei seitlicher Betrachtung satte Schwarztöne darstellen und erreiche einen hohen Kontrast von 1.300:1.

Mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln garantiere der CG279X ein scharfes Bild. Mit einer Abdeckung von 98% des DCI-P3-Farbraums sowie 99% des Adobe-RGB-Farbraums ermögliche er einen absolut präzisen und unverfälschten Blick auf die zu verarbeitenden Dateien.

Erster ColorEdge mit USB Typ-C

Der neue ColorEdge CG279X ist der erste ColorEdge-Monitor mit USB Typ-C-Anschluss. Darüber wird einerseits das Monitor-Signal übertragen und andererseits gleichzeitig der im Monitor eingebaute USB-Hub gespeist. Darüber hinaus verfügt der CG279X über jeweils einen DisplayPort, einen DVI-D, einen HDMI- sowie vier USB-Downsteam-Anschlüsse.

Zahlreiche Detailverbesserungen

Die Funktionsweise des eingebauten Kalibrierungssensors des CG279X ist im Vergleich zum Vorgänger noch einmal verbessert worden. Während der Neukalibrierung ist ein Arbeiten an farbunkritischen Anwendungen ohne Unterbrechung möglich. Durch die Validierungsfunktion lässt sich die Präzision des Monitors jederzeit messen und belegen, was in der Druckvorstufe besonders wichtig ist. Außerdem kommt der CG279X ohne eingebauten Lüfter aus und ermöglicht z.B. in Grading-Suites ein Arbeiten in angenehmer Ruhe.

Dank des eingebauten Kalibrierungssensors, der 16-Bit-LUT (Look Up Table), der extrem präzisen Werkskalibrierung sowie des Digital Uniformity Equalizers (DUE) kann sich der Nutzer stets darauf verlassen, dass er ein perfektes und unverfälschtes Bild seiner digitalen Datei angezeigt bekommt, sagt Eizo. Dazu trägt auch der komplexe Regelalgorithmus bei, der auch Umweltfaktoren wie Umgebungs- und Innentemperatur des Monitors berücksichtigt und so schon nach drei Minuten eine konstante Farbdarstellung ermöglicht, so der Hersteller.

Neues Gehäuse

Der Gehäuserand des CG279X ist um ca. 46% schmaler geworden – die Gehäusetiefe um ca. 20%. Neu sind ebenfalls die beleuchteten, elektrostatischen Sensortasten, mit denen sich die Monitorfunktionen auch in dunkler Umgebung stets sicher bedienen lassen.

ColorNavigator 7

Zusammen mit dem ColorEdge CG279X stellt Eizo den ColorNavigator 7 vor, die neueste Version der hauseigenen Kalibrierungssoftware. Der völlig neu programmierte ColorNavigator 7 löst den ColorNavigator 6 sowie den ColorNavigator NX ab und führt die Funktionen der bislang getrennt erhältlichen Programme zusammen. Mit der neuen Software ist es nun möglich, alle Farbpresets gleichzeitig zu kalibrieren. Außerdem können mit dem ColorNavigator 7 jetzt große Installationen mit vielen ColorEdge-Monitoren zentral administriert werden.

Features

WQHD-Auflösung 2560 x 1400 Pixel

3D-Look Up Table (LUT)

10-Bit-Darstellung (über eine Milliarde Farben gleichzeitig) auf Grundlage einer 16-Bit-Look-Up-Tabelle

USB Typ-C, DisplayPort-, DVI-D- und HDMI-Anschluss

Broadcast und Film-Presets BT.2020, BT709, DCI, PQ_DCI, PQ_BT.2100, HLG_BT.2100

Lichtschutzhaube zur Minimierung von reflektierendem Umgebungslicht

5 Jahre Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice und eine Farb- und Helligkeitsgarantie für bis zu 10 000 Stunden

Verfügbarkeit

Der Monitor ist ab Winter 2018 im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.199 Euro. Die Kalibrierungssoftware ColorNavigator 7 kann ab dem 02.11.2018 kostenlos auf der Eizo-Webseite heruntergeladen werden.