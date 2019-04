NAB2019-Video: Arri präsentiert Alexa Mini LF

Marc Shipman-Mueller zeigt im Video die Features der neuen Arri Alexa Mini LF und geht auf die Unterschiede zur Alexa Mini ein. Mit kompakter Größe, geringem Gewicht und Large-Format-Sensor will Alexa Mini LF neue kreative Möglichkeiten bieten.

Kurz vor der NAB kündigte Arri die Alexa Mini LF an. Während der Messe stand Marc Shipman-Mueller zum Videointerview bereit und stellte die Kamera im Detail vor.

Das 2018 eingeführte Large-Format-Kamerasystem von Arri basiert auf einer 4,5K-Version des Alexa-Sensors; er ist doppelt so groß wie der normale Alexa-Sensor und bietet die doppelte Auflösung von Alexa-Kameras des 35er-Formats, erläutert Marc Shipman-Mueller im Video.







Zu den möglichen Bildraten der Alexa Mini LF sagt Shipman-Mueller, dass man bei Open Gate 40 fps, in 4,5K/UHD 60 fps und in HD/2K 90 fps für die Mini LF erwarte.

Eine Besonderheit der Kamera ist das neue Codex-Speichermedium. Das kleine und leichte, aber solide gebaute 1-TB-Laufwerk ist eine zuverlässige und kostengünstige Aufzeichnungslösung. Alexa Mini LF ermöglicht die interne Aufzeichnung von MXF/Arriraw oder MXF/Apple ProRes in einer Vielzahl von Formaten und Seitenverhältnissen auf die Compact-Drive-Aufnahmemedien von Codex. Die so aufgezeichneten Bilder lassen sich direkt und ohne zusätzlich notwendige Lizenzen wiedergeben – etwa über einen einfachen Reader, der sich an den Laptop anschließen lässt.

Mit dem neuen Aufzeichnungsmedium gibt es noch eine weitere Änderung: der Zugang für die Speicherkarte ist nun seitlich an der Kamera angebracht. Dadurch wurde das Gehäuse wegen des Seitendeckels zwar einen Tick breiter, aber die bessere Zugänglichkeit des Slots dürfte das mehr als aufwiegen.

Zudem stehen etliche neue Anschlüsse zur Verfügung. Jetzt gibt es geregelte 12 V und 24 V Zubehörspannung, einen neuen 6-poligen Audioanschluss, integrierte Mikrofone und ein verbessertes WiFi. Sechs Benutzertasten sind zudem auf der linken Seite der Kamera untergebracht, und Kamera und Sucher haben jeweils eine eigene Sperrtaste.

Marc Shipman-Mueller hebt weiter den MVF-2-Sucher der Mini LF hervor. Er verfügt über das kontrastreiche HD-OLED-Display und das gleiche Arricam-Okular wie beim EVF-2-Sucher der Alexa LF.

Darüber hinaus verfügt der MVF-2 über einen großen 4″-Flip-out-Monitor, der das Bild oder das Kamera-Steuermenü anzeigen kann und so maximale Flexibilität für verschiedene Kamerakonfigurationen bietet. Der MVF-2 kann auf beiden Seiten der Kamera verwendet werden und wird über ein CoaXPress VF-Kabel mit einer Reichweite von bis zu zehn Meter für den Betrieb von entfernten Kameras angeschlossen.

Ebenfalls neu: Bebob hat in enger Zusammenarbeit mit Arri die neue 24-Volt-Akku-Schnittstelle B-Mount entwickelt. Die Mini LF hat diese Schnittstelle schon.

Marc Shipman-Mueller ergänzt, dass die Mini LF die Large-Format-Familie, bestehend aus Alexa LF, den Signature Primes und dem LPL-Mount, abrunde.

Arri Alexa Mini LF soll in der Body-Only-Variante 48.000 Euro kosten. Den Preis fürs neue Codex Compact Drive gibt Arri mit 1.940 Euro an. Mit den ersten Auslieferungen rechnet Arri für den Sommer 2019.