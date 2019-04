NAB2019-Video: Røde Wireless-Go-System

Das Røde Wireless-Go-System ist eine kompakte drahtlose Mikrofonlösung. Ryan Burke von Røde erklärt im Video, wie es funktioniert.

Das Wireless-Go-System koppelt RX und TX automatisch innerhalb von drei Sekunden miteinander. Die digitale 2,4-GHz-Übertragung kann lizenzfrei genutzt werden und Røde verspricht, dass dennoch in diesem intensiv genutzten RF- und WiFi-Bereich eine stabile, sichere Verbindung hergestellt werde.







Der Sender (TX) misst 44 × 45,3 × 18,5 mm und enthält ein integriertes Ansteckmikrofon. Laut Røde bietet es eine hervorragende Isolierung und Transparenz. Alternativ könne man aber auch ein externes Mikrofon via 3,5-mm-Miniklinke anschließen.

Der Wireless Go RX verfügt über eine zweifache Clip-Montage, so dass man ihn etwa an einen Kameragurt befestigen oder in einen Schuh der Kamera schieben kann. Der Empfänger wird an die Kamera oder den Recorder über eine 3,5-mm-Miniklinke angeschlossen.

Røde will das Wireless-Go-System zum Preis von rund 200 Dollar anbieten.