Qibb zeigt KI-basierte Workflow-Orchestrierung

Die intensivierte Zusammenarbeit mit Amazon Web Services, KI-basierte Workflow-Templates und die neue Plattform AI Copilot stehen im Mittelpunkt bei Quibb.

Qibb ist nunmehr beim AWS Marketplace gelistet, so dass Medienunternehmen Beschaffungen über ihre AWS-Konten abwickeln können. AWS-Dienste wie Amazon S3, Rekognition, Transcribe und Bedrock können in die Arbeitsabläufe integriert werden, ob in SaaS- oder Inhouse-Umgebung. Qibb wird mit dem Status AWS Partner Qualified Software nach dem AWS Foundational Technical Review (FTR) geführt.

Das Debut feiert AI Copilot in Las Vegas, ein KI-gestützter Sprachassistent, für Medientechnik-Teams. Mittels generativer KI werden Workflows mittels Sprachunterstützung gebaut, optimiert, dokumentiert und gewartet. Das intelligente Hilfsmittel beschleunigt die Entwicklung von Arbeitsabläufen und verweist dabei auf mögliche Optimierungen.

In Las Vegas wird u.a. den Einsatz von KI zur kundenspezifischen Anpassung von Workflows demonstriert. Ein Beispiel ist der Einsatz von LLMs von OpenAI oder Google für maßgeschneidertes Storytelling, Asset-Beschreibungen und automatisches Erkennen und Auskopieren von Highlights für Nachrichten oder Sport.

Mit den neuen Funktionen für die Auftragsverwaltung können nun alle Aufträge über eine einzige Schnittstelle verwaltet werden. Damit wird eine durchgängige Sichtbarkeit und Kontrolle für alle Schritte bei hoher Flexibilität möglich.