Orchestrierung und Cloud-Innovationen

Orchestrierung und Cloud-Lösungen standen für Jens Gnad bei der NAB besonders im Fokus.

»Software-Defined Networking (SDN) ist mittlerweile fest etabliert und erfordert zunehmend komplexe Orchestrierungslösungen«, sagt Jens Gnad, Geschäftsführer Logic Media Solutions. Diese Entwicklung greift nun verstärkt auf AWS-Infrastrukturen über – sei es als Infrastructure-as-Code oder zur effizienten Steuerung von Infrastrukturen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf kostenoptimiertem Management: Wie können Infrastrukturen bei Bedarf gestartet, gestoppt oder komplett zurückgebaut werden?







AWS Media Services mit wichtigen Updates

AWS Media Connect erhielt ein bedeutendes Update und unterstützt nun NDI-Ausgabe. Diese Funktionalität wurde in PORTAL von Logic integriert, das als Steueroberfläche für Media Connect fungiert und das Schalten von Signalen wie auf einer Kreuzschiene ermöglicht. In Zusammenarbeit mit Partner Comprimato wurde zudem die Up-/Down-/Cross-Conversion implementiert, wodurch beispielsweise über Satellit empfangene Signale in andere Formate (z.B. von 1080p60 nach 1080p50) für die globale Distribution über verschiedene AWS-Regionen konvertiert werden können.

Elemental Media Live Anywhere mit erweiterter Unterstützung

Der bereits auf der IBC vorgestellte Elemental Media Live Anywhere-Ansatz erhielt ebenfalls ein Update. Der Service, der es ermöglicht, AWS Media Live auf einem lokalen Server zu nutzen und damit Video-Eingangssignale in HLS/SAT vor Ort zu verarbeiten, unterstützt nun auch 2110 am Eingang – eine Erweiterung zu den bisherigen SDI- und Transportstream-Formaten.

Dynamic Media Facility gewinnt an Bedeutung

Ein weiterer aufkommender Trend ist die Dynamic Media Facility (DMF), eine Initiative der EBU. Der Ansatz zielt darauf ab, Videosignale innerhalb von Rechenzentren nicht mehr ausschließlich in traditionellen Formaten wie SRT oder 2110 zu übertragen, sondern in rechenzentrumskompatibleren Formaten. Nach einem ersten Showcase auf der IBC gewinnt diese Entwicklung nun an Fahrt und könnte ein zentrales Thema der diesjährigen IBC werden.

