Gravity nutzt Xeebra für Schiri-Lösung

Auf Basis der EVS-Lösung Xeebra setzt Gravity Media ein Review/Replay-System für Videoschiedsrichter ein.

Der TV-Dienstleister Gravity Media bietet seinen Kunden ein komplettes Videoschiedsrichtersystem für Live-Sport an, das Gravity Review System (GRS). Es verbindet ein Review/Replay-System und die notwendige Kommunikation zwischen Video- und Feldschiedsrichtern als Full-Service-Komplettpaket. Als Replay/Review-Komponente dieses Systems nutzt Gravity das Xeebra-System von EVS. Derzeit bietet Gravity das Komplettsystem auf dem australischen Markt an, später soll es auch in anderen Regionen ausgerollt werden.

Ben Madgwick, Director Media Services & Facilities von Gravity: »Mit Xeebra als Herzstück unseres GRS-Angebots versetzen wir die Offiziellen in die Lage, die richtige Entscheidung zu treffen, für die Sicherheit des Sports zu sorgen und letztlich ein erstklassiges Zuschauererlebnis für unsere Broadcast-Kunden zu bieten.«

Gravity Media nutzt das Multi-Kamera-Review-System Xeebra als Kerntechnologie für die neue integrierte Video-Entscheidungs- und Kommunikationslösung des Unternehmens. Xeebra ist eine anpassungsfähige Plattform, die sich leicht in jeden Live-Produktions-Workflow und jeder Umgebung integrieren lässt — und damit ideal für eine breite Palette von Sportarten und Veranstaltungen ist, so EVS. Die vollständig vernetzte und skalierbare Plattform kann problemlos direkt vor Ort an Bord eines Ü-Wagens genutzt werden, aber auch im Remote-Einsatz mit einer praktischen, kompakten Flight-Case-Konfiguration, die lediglich einen Glasfaseranschluss benötigt, erläutert der Hersteller.

Das System unterstützt 1080p-Superzeitlupen und ermöglicht es Gravity Media, in hohem Maße auf die Produktionsanforderungen der Kunden zu reagieren.

Xeebra bietet eine einfache Benutzeroberfläche mit leistungsstarken »Pinch and Zoom«-Funktionen, die es den Benutzern ermöglicht, mehrere synchronisierte Kamerafeeds zu überprüfen und miteinander zu teilen. Damit kann man von vielen Kamerawinkeln aus hineinzoomen und dynamisch nach Vorfällen oder Regelverstößen suchen. Das Xeebra-System zeichnet das Geschehen zudem kontinuierlich auf, sodass nichts verpasst werden kann. Die Aufzeichnung läuft auch im Hintergrund permanent weiter, selbst wenn man aktuell schon kritische Vorfälle analysiert. Mit einzelnen Cues kann man auch mehrere Verstöße markieren und dann anschließend kontrollieren.

»Der Job von Schiedsrichtern und Sportfunktionären ist schwierig, und oft steht ihre Leistung genauso auf dem Prüfstand, wie die der Spieler auf dem Feld«, erläutert Ben Madgwick. »Mit unserem GRS gibt es weniger Spielraum für Fehler und Diskussionen über wichtige Entscheidungen, was einen großen Einfluss auf den Spielfluss und die Qualität der Produktion hat.«

Das auf Xeebra basierende GRS feierte sein Debüt Anfang des Jahres bei einer großen Motorsportveranstaltung im australischen New South Wales und ermöglichte es den Offiziellen, das Rennen in Echtzeit aus allen Blickwinkeln zu verfolgen, um kontroverse Zwischenfälle zu klären und sicherzustellen, dass sich die Fahrer an das strikte Fahrverhalten hielten. Die Plattform hat sich laut Gravity aber auch in anderen Bereichen erfolgreich bewährt und bietet etwa eine sehr effiziente Basis für Schiri- und Funktionärsentscheidungen, auch für die Profi-Rugby-Liga »Super Rugby Trans Tasman« und internationale Spiele der »Australian Rugby Union«.

Madgwick fasst zusammen: »Mit Xeebra als Herzstück unseres GRS-Angebots unterstützen wir die Offiziellen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den Sport sicher zu machen und letztendlich unseren Kunden ein erstklassiges Zuschauererlebnis zu bieten. Wie alle Lösungen von EVS, ist Xeebra zuverlässig, einfach zu installieren — einfach einrichten und vergessen — und vor allem bedienerfreundlich. Das ist der Grund, warum EVS weiterhin unser bevorzugter Technologiepartner für die schnelllebigen Anforderungen der Live-Produktion ist.«

»Wir freuen uns, Gravity Media bei der Erweiterung seines Angebots auf dem florierenden australischen Live-Sport-Markt zu unterstützen«, sagt Dylan Cameron, Operations Manager Australia bei EVS.

»Die Stärke der Xeebra-Plattform liegt in ihrer Anpassungsfähigkeit für jede Live-Sport-Produktion, und das macht sie zu einer idealen Ergänzung für Gravity Media, während das Unternehmen seinen Kundenstamm in dieser Region und darüber hinaus ausbaut.«